Para os liberais de Wisconsin, a próxima corrida da Suprema Corte é o primeiro teste de ‘lições aprendidas’

Angela Lang está prestes a enviar sua porta de equipes de investigação batendo. Mas primeiro, um momento para delinear as apostas:

“Mapas justos, aborto, direitos de voto” é a lista de Lang. “Não é um assento que possamos perder, porque se republicanos e conservadores obterem o controle do tribunal, isso é Elon Musk e isso é uma linha para a agenda de Trump”.

No papel, a eleição de 1º de abril coloca Susan Crawford contra Brad Schimel para uma vaga na Suprema Corte do Estado de Wisconsin. A justiça liberal Ann Walsh Bradley está se aposentando e a eleição determinará o equilíbrio ideológico do tribunal. Crawford atualmente atua como juiz do Tribunal do Condado de Dane e é ex -promotor e consultor jurídico de um ex -governador democrata. Schimel é juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Waukesha e foi o procurador -geral do Partido Republicano do estado de 2015 a 2019.

A corrida judicial é um lembrete de que Wisconsin não é apenas um estado de 50 a 50 em corridas presidenciais. Concursos estreitos para cadeiras da Suprema Corte têm sido comuns nos últimos anos, e os liberais estão lutando neste para manter a vantagem de 4-3 no tribunal que venceram em 2023.

O endosso do fim de semana do presidente Donald Trump de Schimel apenas eleva as apostas nacionais do concurso.

Eles são ainda maiores para Lang e organizações como líderes negros que organizam para as comunidades, das quais Lang é diretor executivo. Ela pregou uma versão desse argumento “não pode se dar ao luxo de perder” há cinco meses, mas Trump venceu o Wisconsin a caminho de uma varredura no estado de balanço e à Casa Branca. Agora, com as contusões de novembro ainda macias, ela enfrenta outro desafio gigante de organização e participação.

“Sempre há o dedo apontando após uma eleição”, disse Lang em entrevista. “Este seria o primeiro teste local verdadeiro a ver se há lições aprendidas.”

Trump aumentou seu voto total e participação em Milwaukee em novembro, inclusive nos bairros predominantemente negros em que o bloco opera. A maneira de Lang de fazer as coisas está entre os pontos do debate pós-eleitoral.

Grupos pró-Trump não eram nem de longe tão visíveis ou ativos quanto o bloco quando se tratava de bater a porta e reuniões da comunidade. No entanto, Trump aumentou sua parte do voto negro e, com a ajuda de Musk e outros, usou ferramentas digitais para alcançar e ativar os eleitores.

Nesta eleição da Suprema Corte, Musk canalizou quase US $ 7 milhões para um grupo conservador no estado que está tentando refletir a estratégia de 2024 para mobilizar os eleitores de Trump. Inclui segmentação digital, bem como operações tradicionais de tela. Um super almíscar do PAC apoiado no passado também está gastando fortemente em publicidade na televisão. Não é necessário divulgar seus doadores.

Lang ouve as críticas de que bate-papo antiquado não é mais tão eficaz ou necessário. Mas ela o descarta como desinformado.

“Definitivamente aumentaremos algumas de nossas coisas digitais”, disse Lang. Mas, “sempre farei um balanço ao ouvir nossa equipe que está batendo o dia todo todos os dias e tem mais pulso na comunidade do que qualquer consultor pago em excesso que provavelmente nem sequer é do nosso estado e não colocou os pés em nossa comunidade”.

Visitamos com Lang várias vezes no ano passado como parte de nosso projeto de mapa em todo o mapa, acompanhando a campanha 2024 através dos olhos e experiências dos americanos que vivem em estados -chave e fazem parte de blocos cruciais de votação. Lang estava bem ciente, especialmente nas últimas semanas, que Trump estava mais forte em sua comunidade, especialmente entre homens negros.

“As pessoas não sentiram que os democratas estavam atendendo às necessidades e às questões do eleitor médio”, disse Lang. “As pessoas queriam tentar algo diferente.”

Agora, apesar das enormes apostas na corrida da Suprema Corte, Lang e outros progressistas aqui nos disseram que a participação continua sendo uma preocupação gigante.

“Há muito cansaço eleitoral”, disse Lang. “As pessoas não querem falar sobre política agora. Elas se sentem completamente check -out.”

Essa fadiga dos eleitores é apenas uma parte de um desafio complicado para os democratas. Existem tensões entre ativistas de base e consultores sobre o que deu errado em 2024 e como corrigi -lo, tanto sobre como priorizar uma lista de problemas quanto como comunicá -la com mais eficiência; sobre se eles podem ou devem fazer Musk uma folha de eleição.

Há também raiva aos líderes democratas por não mostrarem mais luta – e ter mais sucesso – enquanto o presidente Trump se move em um ritmo frenético.

“Precisamos manter nossa força”, disse como Josh Klemons, consultor democrata. “Então os democratas do Senado cave e absolutamente as pessoas estão frustradas. Não há dúvida sobre isso. … É muito difícil continuar pedindo às pessoas que dêem tudo quando não vêem progresso real.”

Klemons está tentando, com postagens frequentes de Tiktok sobre as apostas das eleições do tribunal. Ele é o primeiro a admitir que – à primeira vista, de qualquer maneira – ele pode não parecer a parte.

“Eu não sou um cara de câmera”, disse Klemons em entrevista em sua casa em Madison. “Eu não cresci querendo ser um influenciador digital”.

Mas ele postou um tiktok reclamando de como os republicanos atraíram mapas legislativos de Wisconsin há alguns anos. “E isso explodiu”, disse ele. “E eu fiz outro alguns dias depois, e isso explodiu ainda mais.”

Agora, ele publica um por dia, em média, alguns tiro em seu escritório no porão, outros em uma trilha amadeirada perto de sua casa. “Minha mensagem toda é que estamos juntos nisso”, disse ele. “Nenhuma campanha vai nos salvar.”

Em nossa última visita de Wisconsin, paramos em uma reunião mensal dos democratas de Milwaukee, onde a discussão era principalmente sobre a urgência da corrida do tribunal. Mas um membro ofereceu uma resolução pedindo ao grupo que investisse em novos escritórios organizadores em seções negras e latinas da cidade, onde Trump melhorou sua participação no voto em 2024.

Klemons não tem nenhum problema com mais visibilidade e escritórios de festa de tijolo e argamassa. Mas ele diz que democratas e progressistas precisam pensar e agir em uma escala muito maior.

“Os republicanos construíram uma enorme infraestrutura de mídia que lhes permite receber sua mensagem de uma maneira que os democratas não podem competir”, disse ele. “Não importa se nossas mensagens são melhores ou não porque não estão sendo ouvidas.”

Klemons vê uma repetição de 2024 nas últimas semanas da corrida de Crawford-Schimel: Musk despejando milhões em esforços de publicidade e participação.

“Wisconsin tem uma chance real em 1º de abril de mostrar que o dinheiro não pode comprar eleições”, disse ele na entrevista – ecoando um de seus temas Tiktok. “O homem mais rico do mundo não pode escolher quem deve servir em nosso governo em todos os níveis.”

Os democratas estão tornando o almíscar um problema, se não mais um, do que o próprio Trump.

“Vivemos no mundo de Elon Musk agora”, disse Klemons. “Estou trabalhando muito para garantir que não vivamos no Wisconsin de Elon Musk.”

Kate Duffy, como Klemons, chama seu caminho para Tiktok acidental. Ela fundou um grupo chamado maternidade para o Good em 2022 e agora publica regularmente em questões que vê como essenciais para mães ocupadas como ela.

“Eu tento fazer conteúdo que pode ser digerido entre Bath e Bedtime”, disse Duffy em entrevista em sua casa no subúrbio de Milwaukee. “Um vídeo rápido que alguém pode assistir em dois ou três minutos vai se sair muito bem.”

Um grampo duffy é de 60 segundos explicadores de questões e temas-chave. Ela aumenta as postagens com mapas e gráficos. Mas ela também agora está se inclinando em posts mais longos – para ela, uma lição importante de sua experiência em 2024 tentando ajudar Kamala Harris.

“Meu maior argumento é ouvir o meu intestino mais”, disse Duffy. “Podemos fazer um vídeo mais longo. Podemos explicar mais as coisas. Podemos adicionar mais nuances. As pessoas estão desejando isso.”

Mensagens de consultores de campanha a dissuadiram de fazer mais disso no ano passado.

“(Eu) continuei ouvindo, bem, ‘essas são as mensagens. Precisa ser rápido e simples. E acerte isso.’ E, olhando para trás, estou percebendo que é provavelmente o que pareceu inautêntico e realmente não ressoou com tantas pessoas. ”

Outro argumento: fale mais e mais inteligente sobre a economia e o custo de vida.

“Há tantas mulheres que tomam todas as decisões domésticas de compra e são responsáveis ​​pelo orçamento e isso certamente está em algum lugar onde podemos fazer melhor”, disse Duffy.

Os consultores democratas, disse ela, instaram o foco nos direitos ao aborto e nos direitos das mulheres. “Isso é fundamental”, disse Duffy. “Eu sempre vou acreditar nisso. Mas não podemos descontar a luta real de alguém, eles estão sentindo colocar comida na mesa para os filhos. Esse é um trauma diário com o qual estão lidando. Então, acho que precisamos fazer uma melhor mensagem de trabalho em relação à economia”.

A barbearia era uma prefeitura diária muito antes da Internet, muito antes de novas mídias, mídias sociais e big data.

Eric Jones pára no Exodus Hair Studio em Milwaukee uma vez por semana para uma acabamento e para crpicar conversas sobre o Bucks e os Brewers, sobre a economia local e sobre tudo sob o sol quando se trata de política.

Jones fazia parte do nosso projeto de mapa em todo o ano passado e nos disse repetidamente – em parte por causa da conversa de Exodus – que Trump estava correndo mais forte entre os homens negros do que em 2016 e 2020.

Ele está, novamente, preocupado com o Money Musk no final de uma campanha.

“Qualquer campanha política é essencialmente uma guerra de informações”, disse Jones. “E qualquer guerra precisa de um orçamento. O cara com o maior orçamento tende a vencer”.

E ele está preocupado, novamente, com a participação negra.

“Perguntei a uma boa quantidade de pessoas”, disse Jones em uma entrevista na Exodus. “É ruim quando você não conhece os candidatos.”

Jones foi um barômetro confiável de sua comunidade ao longo de 2024. Agora, nos primeiros dias do novo termo de Trump, ele tem duas sugestões.

Jones ouve o remorso de algum comprador entre os amigos latinos que mudaram para Trump e agora se arrependeram por causa da repressão do governo aos não documentados.

“Eles estão se arrependendo agora – agora”, disse Jones. “Mas suas políticas ainda não chegaram à comunidade negra.” Muitos dos amigos de Jones, por exemplo, acreditam que o governo federal pode ser cortado substancialmente e bocejar quando os críticos de Trump se queixam de instalar partidários no FBI e no Departamento de Justiça.

“Isso não ressoa com eles”, disse Jones. “Deixe que ele faça algo que afete o dia-a-dia.”

Até agora, Jones disse que não vê pouco ou nada que o convence os democratas aprenderam suas 2024 lições. Isso o preocupa um pouco no contexto das eleições da Suprema Corte.

“Mas é meio injusto”, Jones é rápido em acrescentar. “Porque isso aconteceu com eles. Não sei se alguém pode aprender uma lição tão rapidamente. … os intermediários serão uma chance melhor de vê -la.”