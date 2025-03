Parceria inédita reúne Penedo, Neópolis e Santana do São Francisco em uma das maiores feiras de turismo de Alagoas

Pela primeira vez, os municípios sergipanos de Neópolis e Santana do São Francisco vão se juntar a Penedo na WMT – Masterop Travel, considerada uma das maiores feiras de turismo de Alagoas, evento que será realizado entre os dias 27 e 29 de março, em Maceió.

Os representantes dos três municípios se reuniram no auditório da Pousada Vida de Rio, em Santana do São Francisco, a fim de alinhar e planejar os próximos passos da parceria que promete bons resultados no turismo das cidades que margeiam o Rio São Francisco.

“Penedo acredita no desenvolvimento do turismo integrado, regional, e os esforços de divulgação compartilhados com Neópolis e Santana do São Francisco fortalecem a oferta de atrativos e serviços turísticos. Na ocasião do workshop da operadora Masterop, isso, sem dúvida, irá se converter em incremento de vendas e aumento de visitantes para todos”, explica Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo.

Além do gestor da SETUREC, estiveram reunidos Genilson Aragão, secretário adjunto de Turismo de Santana do São Francisco; Keysy Santos, secretária de Turismo de Santana do São Francisco; Alex Martins, secretário de Turismo de Neópolis; Alef da Cultura, secretário adjunto de Cultura de Neópolis; e Cris Melo e Luiz Monteiro, da Olímpio Tour.

“O turismo é uma atividade sem fronteiras e com essa integração, estamos em busca de progresso, pensando no futuro. A Rota do Imperador está se tornando um destino de grande importância para o desenvolvimento econômico dos três municípios”, disse Genilson Aragão, secretário adjunto de Turismo de Santana do São Francisco.

Para Alex Martins, secretário de Turismo de Neópolis, o turismo dos municípios está vivendo um novo momento. “A partir dessa parceria, vamos mostrar o que temos de mais bonito e atrativo”, finaliza.

A WMT é promovida pela Operadora Masterop e vai reunir, em um único local, agentes de viagem e profissionais do setor do turismo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social midia Seturec