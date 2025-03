Penedense luta bravamente mas título da Copa Alagoas escapa nos pênaltis para o CSE

Em uma tarde de domingo (30) carregada de emoção e tensão no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, o Sport Club Penedense viu o sonho do título da Copa Alagoas escapar por um triz. Após um empate sem gols no tempo regulamentar contra o Clube Sociedade Esportiva (CSE), a decisão foi para as penalidades máximas, onde o time da casa levou a melhor, conquistando o troféu e a cobiçada vaga na Série D de 2026. Apesar do resultado adverso na finalíssima, a campanha do Penedense merece aplausos e demonstra a força do futebol ribeirinho.

O confronto foi um reflexo do equilíbrio visto no primeiro jogo da decisão, que terminou em 1 a 1 em Penedo. Jogando fora de seus domínios, o time alvirrubro não se intimidou com a pressão da torcida tricolor e mostrou iniciativa desde os primeiros minutos. Logo aos 4′, Kailan testou o goleiro Jefferson em cobrança de escanteio ensaiada. Pouco depois, aos 13′, Jefferson operou uma defesa espetacular em finalização de Afonso, após boa jogada de Léo dentro da área adversária.

O Penedense manteve a postura ofensiva, criando outras oportunidades claras. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Drey chegou a balançar as redes após desvio de Afonso em cobrança de falta de Kailan, mas a arbitragem assinalou impedimento do lateral alvirrubro. Léo também levou perigo em cabeçada que passou perto, aos 40′. O CSE, por sua vez, respondeu em lances esporádicos, como em finalizações de Ibson Melo e Felipe Ramon, que não tiveram a direção correta.

A segunda etapa manteve a intensidade, mas com as defesas prevalecendo sobre os ataques. O Penedense teve outra grande chance aos 13 minutos, quando Kailan cobrou falta e Carioca cabeceou para o chão, exigindo outra intervenção crucial de Jefferson. O goleiro Alexandre, do Penedense, também foi importante, demonstrando segurança nas investidas do time de Palmeira dos Índios, como em saídas precisas e defendendo chutes quando necessário. Com o passar do tempo e as substituições realizadas pelos técnicos Jaelson Marcelino e Parreirinha, o desgaste ficou evidente e o placar permaneceu inalterado até o apito final, levando a decisão para a marca da cal.

Drama nas Penalidades

A disputa por pênaltis foi um teste para os nervos. O Penedense começou mal, com Victor Paraíba parando no goleiro Jefferson. O CSE converteu sua primeira cobrança com Kelvin. Jardel empatou para o time ribeirinho, mas Emersonn colocou o Tricolor novamente à frente. A esperança alvirrubra se acendeu quando Matheus Rosas parou em grande defesa do goleiro Alexandre. No entanto, na sequência, Léo também desperdiçou para o Penedense, defendido por Jefferson.

Ibson Melo, presidente do conselho do CSE, carimbou o travessão, mantendo o suspense. Sorin converteu para o Penedense, igualando momentaneamente. Galeguinho e Thiaguinho (com paradinha) também marcaram para seus times. Geovanio e Luciano Tchow mantiveram a precisão. Alex Murici colocou o CSE em vantagem. A responsabilidade caiu nos pés de Drey, mas o lateral bateu para fora, selando a vitória e o título para o CSE.

Apesar da tristeza pelo vice-campeonato, a temporada do Penedense na Copa Alagoas foi marcada pela superação e pelo bom futebol apresentado. O time comandado por Jaelson Marcelino demonstrou organização tática, garra e qualidade técnica, chegando à final com méritos e lutando até o último instante. Fica a certeza de um trabalho bem feito e a expectativa para os próximos desafios do clube ribeirinho no cenário do futebol alagoano.