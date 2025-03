Time de Penedo denuncia falhas da arbitragem na decisão da Copa Alagoas e exige providências da FAF

O clima de indignação tomou conta do Sport Club Penedense após a decisão da Copa Alagoas 2025, realizada neste domingo (30), em Palmeira dos Índios. Depois do empate sem gols no tempo regulamentar e a derrota por 5 a 4 nos pênaltis para o CSE, a diretoria do clube ribeirinho divulgou uma nota oficial de repúdio direcionada à Federação Alagoana de Futebol (FAF), criticando duramente a arbitragem da partida.

Segundo o documento, erros “grosseiros e recorrentes” comprometeram a lisura da competição e influenciaram diretamente no resultado, prejudicando o desempenho do time de Penedo. O Penedense afirma que sempre pautou sua atuação pelo respeito ao futebol alagoano, mas não pode permanecer em silêncio diante das falhas que “ferem o princípio da isonomia esportiva”.

“Os atletas, comissão técnica e torcedores merecem uma arbitragem que atue de forma justa e imparcial, garantindo que o vencedor seja decidido pela competência dentro das quatro linhas”, diz a nota.

Exigências à FAF

A diretoria do Penedense, através do presidente Aerton Reis, exigiu da FAF medidas imediatas, incluindo a apuração rigorosa dos fatos, aplicação de punições severas aos responsáveis. O clube também cobrou o uso de tecnologias como o VAR, além de critérios mais rígidos e maior transparência na organização da competição estadual.

“Cobramos da FAF um posicionamento firme para que a Copa Alagoas receba o tratamento e a seriedade que merece”, reforça o texto.

Compromisso com o futebol alagoano

Mesmo diante do revés, o Sport Club Penedense reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do futebol alagoano e deixa claro que não aceitará ser prejudicado sem contestação. A diretoria confia que a Federação tomará as devidas providências para evitar que situações semelhantes se repitam.

A nota completa foi publicada nos canais oficiais do clube e está sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, especialmente entre torcedores revoltados com a condução da partida final.

NOTA OFICIAL DE REPÚDIO SPORT CLUB PENEDENSE

O Sport Club Penedense vem a público manifestar sua profunda indignação com a atuação da arbitragem na partida contra o CSE, válida pela Copa Alagoas. Infelizmente, erros grosseiros e recorrentes prejudicaram diretamente nossa equipe, comprometendo a lisura e a credibilidade da competição.

O Penedense sempre se pautou pelo respeito ao futebol alagoano e pelo fair play dentro e fora de campo, mas não pode se calar diante de decisões que claramente influenciaram o resultado do jogo e ferem o princípio da isonomia esportiva. Os atletas, comissão técnica e torcedores merecem uma arbitragem que atue de forma justa e imparcial, garantindo que o vencedor seja decidido pela competência dentro das quatro linhas, e não por equívocos que comprometem todo o trabalho de uma equipe.

Diante do ocorrido, exigimos da Federação Alagoana de Futebol (FAF) providências imediatas, com a devida apuração dos fatos e punições severas aos responsáveis pelos erros de arbitragem. Além disso, cobramos da FAF um posicionamento firme para que a Copa Alagoas receba o tratamento e a seriedade que merece, com critérios rigorosos na escala de arbitragem e a implementação de medidas que garantam um campeonato transparente e digno para todos os clubes participantes, como o investimento no VAR.

O Sport Club Penedense reitera seu compromisso com o futebol alagoano, mas não aceitará ser prejudicado sem contestação.

Confiamos que a FAF tomará as providências cabíveis para evitar que episódios como esse se repitam e que a justiça prevaleça no futebol do nosso estado.

Atenciosamente,

Diretoria do Sport Club Penedense