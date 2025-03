Penedense vence Coruripe com goleada histórica e está na final da Copa Alagoas

Em uma tarde de festa no Estádio Alfredo Leahy, o Penedense brilhou mais uma vez e garantiu vaga na grande final da Copa Alagoas 2025. Com um placar incontestável de 3 a 0 contra o Coruripe neste domingo (23), a equipe comandada pelo técnico Jaelson Marcelino deu show e fez a torcida vibrar intensamente.

Logo nos primeiros minutos, o jogo foi marcado por uma disputa acirrada, com ambas as equipes buscando espaços. Contudo, o Penedense mostrou superioridade técnica e abriu o placar no segundo tempo. Aos 7 minutos, Nilton, camisa número 10, aproveitou uma bola dentro da área, driblou a marcação e chutou firme de perna esquerda, sem chances para o goleiro adversário.

Dominando amplamente a partida após o primeiro gol, o time do Baixo São Francisco não demorou para ampliar o marcador. Afonso entrou inspirado e, em tarde de artilheiro, anotou duas vezes. Primeiro aos 34 minutos, com um chute preciso após receber passe açucarado de Romarinho. Pouco depois, Afonso voltou a aparecer com categoria, invadindo a área pela esquerda e marcando o terceiro, decretando a goleada que levou a torcida ao delírio.

Durante todo o jogo, o Coruripe tentou reagir com jogadas de longa distância e bolas aéreas, mas parou na sólida defesa do Penedense, bem posicionada e comandada pelo goleiro Alexandre, que fez defesas importantes.

Com essa vitória maiúscula, o Penedense chega com moral para disputar a grande final da Copa Alagoas contra o CSE, prometendo lutar com garra para levar o título inédito para a cidade histórica de Penedo.

O jogo está marcado para próxima quarta-feira, 26 de março, no Estádio Alfredo Leahy, provavelmente às 20h. Já o jogo de volta será em Palmeira dos Índios, no domingo (30).des