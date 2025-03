Pequenos aviões colidem com a casa, explode em chamas, shows de vídeo

Crash do plano de Minnesota



Cindy e Curt Leitschuh

Houve outro desastre de avião no sábado nos Estados Unidos … Desta vez, um pequeno jato despencou dos céus sobre Minnesota, colidindo com uma casa e matando todos a bordo, segundo as autoridades.

E tudo o que gargalhou é um vídeo … o Circle Camerama Foigate capturou a aeronave leve fazendo um vendedor de nariz que cai da moldura. Você então ouve o alto impacto enquanto o avião bate na casa em Brooklyn Park, MN.



Mike DeYo via história

Outro vídeo mostra as consequências do acidente com a casa edulfed em chamas quando os caminhões de bombeiros chegam é a cena.

Chefe de bombeiros do Brooklyn Park Shawn Conway Realizou um prensador no qual ele disse que todos os aviões haviam perecido, mas o número total de passageiros e membros da tripulação ainda não era conhecido.

Conway também recebeu ninguém foi ferido ou morto na casa, embora ele não tenha revelado se os ocupantes fossem dentro da época.

A Administração Federal de Aviação recebeu o Inc. ocorreu por volta das 12h20 do CT CT CT CT CT CT, os aviões oferecem a Aeroporto Internacional Des Moines em Iowa e estava voando para o Aeroporto de Bl-Bl-Blaine, em Minneapolis. A causa do acidente está sob investigação.