‘Perda histórica’: o suposto líder de gangue nos evita justiça com deportação para El Salvador

CNN

–



Como parte dos vôos de deportação de supostos terroristas no centro de uma tempestade legal e política, os EUA retiraram silenciosamente uma acusação contra um suposto líder do MS-13 e o devolveu ao líder pró-Trump de El Salvador.

César Humberto López-Larios, um suposto líder da gangue MS-13 que os investigadores acreditam ter informações que poderiam implicar os principais funcionários do governo salvadoreado em acordos possivelmente corrompidos com a gangue violenta, foi deportada em um dos vôos controversos, de acordo com as autoridades atuais e antigas dos EUA e documentos judiciais.

É um acordo que beneficiaria o presidente Nayib Bukele, o ousado líder salvadorenho que se tornou uma estrela entre os conservadores pró-Trump dos EUA.

“Ele é um amigo meu”, disse o presidente Donald Trump sobre Bukele no Salão Oval na sexta -feira.

As deportações fazem parte de um plano do governo Trump para pagar a El Salvador para aprisionar imigrantes acusados ​​de crimes e expulsos dos EUA. As deportações do MS-13, particularmente dos líderes, que são uma prioridade para as autoridades salvadorenhas, e as autoridades de Trump concordaram, segundo uma autoridade dos EUA.

Mas levar os líderes do MS-13 a enfrentar acusações nos EUA tem sido uma prioridade para o Departamento de Justiça, e a transferência é uma grande perda de inteligência potencial para os investigadores que ajudaram a rastrear López-Larios por sua prisão no México no ano passado, dizem as autoridades atuais e antigas.

“É uma perda histórica”, diz um ex-agente federal que passou anos trabalhando no MS-13 e em outros casos de gangues. “Ele era uma fonte potencial de alto nível. E ele não nos enfrenta justiça.”

López-Larios foi preso no ano passado e acusado por promotores federais no Brooklyn de dirigir as atividades da gangue transnacional nos EUA, El Salvador, México e outros países.

Ele foi levado de folga há uma semana no sábado para a América Central como parte de um acordo mais amplo sob o qual El Salvador aceitou 238 membros supostos da gangue venezuelana Tren de Aragua mantida pelos EUA, juntamente com outros 22 membros do MS-13, de acordo com documentos judiciais e autoridades dos EUA informaram o assunto.

Nos EUA, os vôos se tornaram objeto de uma intensa luta legal e política sobre se o governo Trump violou uma ordem de um juiz federal que ordenara deportações sob a Lei de Inimigos Alienígenos, mesmo quando os aviões que transportavam deportados estavam a caminho da América Central. A Casa Branca e os Aliados acusaram o juiz distrital dos EUA James Boasberg de se intrometer nos poderes executivos de Trump e ajudar os terroristas.

Em San Salvador, Bukele, cuja repressão à violência de gangues impulsionou sua popularidade, está divulgando o valor de inteligência de López-Larios, um dos chamados doze apóstolos do Diabo, o Top Leadership Group da gangue.

Os promotores dos EUA alegam que os principais líderes de gangues negociaram acordos com o governo de Bukele para reduzir o número de assassinatos públicos, criando assim a impressão de taxas mais baixas de assassinatos, em troca de facilitar as operações da gangue, de acordo com uma acusação de 2022 apresentada no Tribunal Federal do Brooklyn.

O advogado de López-Larios, os Ministérios da Justiça e Relações Exteriores do Salvadorenho, e o Gabinete do Presidente não responderam aos pedidos de comentários.

López-Larios foi uma captura essencial da força-tarefa Vulcan, formada no primeiro termo de Trump e continuou pelo governo Biden, que foi elevado ao procurador-geral Pam Bondi para operar em seu cargo e receber autoridade mais ampla.

Dada a sua antiguidade de liderança, as fontes acreditam que López-Larios poderia fornecer uma janela não apenas para as operações da gangue no México e nos EUA, mas também acordos feitos com funcionários do governo que ajudaram os membros de gangues a evitar a acusação.