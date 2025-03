PGJ Lean Araújo recebe de membros ministeriais a chave do próximo Congresso Nacional do júri

Nesta segunda-feira (24), o procurador-geral de Justiça Lean Araújo recebeu das mãos de promotoras de Justiça uma escultura, em formato de chave, que simboliza o mérito de promover, em 2026, o Congresso Nacional do Júri em Alagoas. A conquista se deu durante recente evento sediado no Rio Grande Sul que contou com a participação de 400 procuradores e promotores de Justiça de todo Brasil para discutir sobre os critérios a serem adotados, bem como os desafios encontrados pelo Ministério Público no procedimento do júri. Para recepcionar integrantes do MP brasileiro, em Maceió, o mês de abril já foi escolhido faltando definir apenas a data.

O chefe do MP de Alagoas sentiu-se lisonjeado com a instituição sendo anfitriã da próxima reunião, entendendo a relevância de aprofundar discussões em defesa das vítimas e da vida reunindo membros de todo o país.

“Ao receber, nesta oportunidade, a chave representativa do Congresso Nacional do Tribunal do Júri, que realizar-se-á, no Estado de Alagoas, no mês de abril do próximo ano, ressalto a importância da discussão sobre atuação no Ministério Público Brasileiro na prevenção específica dos crimes contra vida, inclusive, na perspectiva das vítimas imediatas da violenta conduta humana. O MPAL empreenderá todos os esforços para acolher todos os participantes do relevante e grandioso evento”, declarou Lean Araújo.

A vice-diretora Executiva da Escola Superior do Ministério Público, promotora de Justiça Lidia Malta, que também atua no Tribunal do Júri e presidirá a comissão organizadora, ressalta o evento como espaço de um grande aprendizado.

“Em 2026, Maceió terá a honra de sediar o Congresso Nacional do Júri, reunindo profissionais comprometidos com a realização da Justiça e a incansável luta pela preservação do direito à vida. O evento será um espaço de aprendizado e de fortalecimento do compromisso do Ministério Público na defesa da sociedade. Como está escrito em Provérbios 27:17: ‘As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro’. Agradeço o apoio dos colegas de todo o Brasil que escolheram nossa Alagoas, bem como ao procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, por abraçar esse desafio junto à Escola Superior do Ministério Público de Alagoas”, destaca Lídia Malta.

A promotora de Justiça Adilza Freitas, que participou do evento nacional, de 19 a 21 de março, e recebeu a chave do próximo congresso lembra que realizar discussões sobre Júri é buscar conhecimento intelectual para enfrentar os desafios diários no combate aos crimes dolosos contra a vida.

“Será um momento muito importante, pois a curatela da vida é uma das atribuições mias importantes do Ministério Público. Quando você perde o direito de viver sucumbe os demais direitos. È preciso que o tribunal do Júri tenha importância tanto quanto a vida tem para nós, então esse congresso será de granes ganhos e qualidade de excelência., onde promotores de todo país com atuação se farão presentes. Estou muito feliz com essa oportunidade porque respiramos a defesa da vida em sua plenitude”, enfatiza Adilza Freitas.