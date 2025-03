Piojo Herrera coloca a Costa Rica sobre o México na história da Copa do Mundo

Para o mexicano, o feito da Costa Rica no Brasil 2014 excede o que foi alcançado pelo México em 1970 e 1986

ALAJUELA – O treinador da seleção nacional, Miguel Piojo Herrera, considera que Costa Rica Tem uma história melhor do que o México nas Copas do Mundo desde que os Ticos jogaram um quinto jogo (Brasil 2014) que não foi apresentador da Copa do Mundo da FIFA, como aconteceu com os astecas em 1970 e 1986.

“Eu não colocaria isso em terceiro lugar como uma seleção de CONCACAF, porque para mim Costa Rica é uma seleção extraordinária. O México alcançou um quinto jogo jogando no México, fora de seu país Costa Rica É o melhor, é melhor classificado. Dizer que é a terceira posição está longe disso. Essa equipe estava prestes a vencer o Panamá ”, disse ele.

O México nunca jogou um quinto jogo em uma Copa do Mundo fora de seu país. As únicas vezes em que ele chegou às quartas de final (o famoso “quinto jogo”) foram quando ele foi anfitrião: na Copa do Mundo de 1970, o México chegou às quartas de final, onde perdeu por 4-1 contra a Itália.

Para a Copa do Mundo de 1986, no México-México, também atingiu as quartas de final, mas caiu em penalidades contra a Alemanha (1-4 em penalidades).

Desde então, a equipe foi eliminada na rodada de 16 em sete Copa do Mundo consecutiva (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018).

Por sua parte, Costa Rica Ele jogou um quinto jogo na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A equipe da TICO fez história quando chegou às quartas de final, tornando -se a primeira equipe da América Central a chegar a essa fase.

Gosto wistent com a vitória do México

Miguel Piojo Herrera viu a consagração de México Na Liga das Nações da Concacaf contra o Panamá, ele diz que está feliz por ser azteca, por mais irritante que seja porque os Ticos não competem nesse nível.

Piojo Herrera Ele começa a colocar seu estilo durante a passagem pela seleção da Costa Rica, responde larga, direta e não esconde nada.

Ontem em concentração com Costa Rica Para a partida contra Belize amanhã no National Stadium, Herrera viu a vitória do México 2 – 1 Panamá da frente.

“É claro que vi o jogo, sou um jogador de futebol como todos vocês, foi um jogo muito equilibrado, muito uniforme, houve dois erros muito sérios dos panamenhos, eles se traduzem em gols, houve Raúl Jiménez, que é um jogador extraordinário”, disse a ESPN Consulta.

Miguel Piojo Herrera antes de interpretar Belize. 2025. ESPN

“Feliz porque o México venceu, sou mexicano, mas irritante porque a Costa Rica não está lá, infelizmente não precisamos estar lá, mas estou muito empolgado que, no futuro, possamos competir nesse nível”, acrescentou.

Ele lembrou quando levou Raúl Jiménez para sua primeira Copa do Mundo em 2014 e enfatizou que é um atacante que na época de Cuspid tinha todas as qualidades para jogar nos melhores times do mundo, no entanto, o chefe de cabeça que tinha com David Luiz em 2020 de novembro e tudo o que levou a seu processo de recuperação que terminou sua carreira.

“Eu sempre disse isso, infelizmente para ele, ele teve um forte acidente e sinto que foi isso que o afastou das melhores equipes do mundo, porque a qualidade tem sem dúvida, agora ele está na melhor liga do mundo e está brilhando”, disse ele sobre o atacante de Fulham.