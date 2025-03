Piojo Herrera para Gold Cup! Costa Rica esmagou Belize 13 em Marker Global

O treinador mexicano adicionou suas primeiras vitórias sob o comando dos ticos

La Sabana – a equipe nacional de Costa Ricadirigido pelo mexicano Miguel “Piojo” Herreraselou sua classificação na Copa de Ouro 2025 com uma vitória retumbante de 6 a 1 em Belize na segunda mão da reação.

Com esse resultado, o Tricolor fechou a série com um esmagador 13-1 no Global.

Como aconteceu na primeira mão em Belize (0-7), Costa Rica Ele não encontrou nenhuma oposição em seu rival. Desde o primeiro minuto, a diferença de nível entre as duas equipes foi evidenciada no estádio nacional.

Ele não havia passado um minuto de jogo quando a Costa Rica já venceu.

A Costa Rica derrotou Belize 13 – 1 e classificou a Copa de Ouro. 2025. @Fcrf

Donell Arzu marcou em sua própria porta com 57 segundos e, apenas seis minutos depois, Alejandro Bran estendeu a vantagem com um poderoso leilão de fora da área.

Alonso Martínez Ele se juntou ao partido para 8 ‘, assinando por 3 a 0 no que parecia ser o começo de uma vitória histórica.

No entanto, o tricolor reduziu a intensidade e se estabeleceu no ritmo de Belize, uma equipe completamente amadora.

O quarto gol alcançou 36 ‘, quando Manfred Ugalde conectou um centro preciso de Joseph Mora.

Na segunda parte, Belize conseguiu descontar 47 ‘.

Carlos Bernardez aproveitou o erro de Alexis Gamboa Garrafal para vencer Patrick Sequeira e assinar o gol.

Após o erro, os fãs do estádio nacional não perdoaram o defensor de Alajuense e o assobiaram durante o que restava.

Alejandro Bran Eu escrevia novamente, terminava 66 ‘de fora da área e venceria o golize de Belize novamente.

O sexto cairia de Álvaro Zamora a 70 ‘.

Esta é a segunda vitória de Miguel Herrera No chefe da Costa Rica, que em seu breve processo também acrescenta uma derrota em um amistoso contra os Estados Unidos.

A fase de grupo da fase de grupo 2025 está agendada para quinta -feira, 10 de abril (17:00 Costa Rica), O torneio será disputado de 14 de junho a 6 de julho.

Toda a ação da Costa Rica na Copa de Ouro que você pode seguir exclusivamente para o aplicativo Disney+.