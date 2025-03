Platini, após a absolvição da corrupção: “Eu recuperei minha honra”

O ex-presidente da UEFA (2007-2015) disse que foi “apenas” em sua luta contra a Helvetic e a FIFA Justice.

O ex -jogador e ex -presidente do Uefa Michel Platini disse que “recuperou sua honra” após a absolvição Ao apelar de um processo na Suíça por corrupção para um pagamento de 2 milhões de francos suíços feitos por um ex -presidente da FIFA, Sepp Blatter, também absolvido neste julgamento.

“Hoje eu recuperei minha honra e estou muito feliz. História que eu conhecia desde o início, todo mundo sabia disso, tudo isso foi montado para impedir que ele FIFA“A mídia francesa disse Platini (69 anos), na saída do tribunal da cidade suíça de Muttenz.

O ex -presidente do Uefa (2007-2015) garantiu que ele foi “apenas” em sua luta contra a justiça helvética e o FIFA.

Michel Platini disse que “recuperou sua honra” após a absolvição da corrupção. Getty Images

“É um mundo com poder, rico e importante. É por isso que estou aliviado. Para meus inimigos, o importante foi que o tempo passou, eles não se importaram com 2 milhões. Eles conseguiram me reservar por dez anos, mas não venceram”, acrescentou, sem citar nomes.

O FIFA desativado em 2015 a Platini argumentando que ele havia violado o código ético da organização, o que o impediu de se apresentar à presidência do corpo governante do futebol mundial, saindo por livre Gianni Infantinoseu secretário geral no Uefaque foi eleito presidente.