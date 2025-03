Por que a transformação tarifária do ‘Dia da Libertação’ de Trump é tão arriscada

CNN

O presidente Donald Trump deve apostar o sucesso de seu segundo mandato, a economia e as finanças pessoais de milhões de americanos nesta semana em sua crença de longa data de que as tarifas podem recriar uma idade de ouro da riqueza e independência dos EUA.

Ou ele é? Essa é a liderança caprichosa de Trump de que nada é certo até que aconteça. E ordens inflexíveis – especialmente no comércio – são frequentemente revertidas assim que são dadas.

Mas Trump promete que quarta-feira, 2 de abril, será o “Dia da Libertação”-quando impõe tarifas recíprocas de dólar por dólar nas nações que cobram tarefas dos EUA.

Sua jogada mais robusta ainda para transformar o sistema de comércio global pode acabar afetando todos os americanos, aumentando os preços em um momento em que os orçamentos familiares já estão esticados. Mas o presidente está implicitamente pedindo a todos que comprem uma estratégia que promete tentativa de benefícios futuros, mas exige sacrifício nos próximos anos.

As políticas de guerra comercial de Trump já limparam trilhões de dólares em bolsas de valores-a média industrial da Dow Jones caiu 700 pontos somente na sexta-feira-e piorou os temores de uma recessão à medida que a confiança do consumidor diminui. Ele também nos alienou aliados quando sua política externa começa a desvendar o sistema ocidental de alianças.

À medida que o prazo de quarta-feira se aproxima, o presidente está prejudicando ainda mais a confiança em que a estabilidade econômica depende, aumentando as expectativas contraditórias-sugerindo, por exemplo, que algumas nações ou indústrias possam ser excluídas das novas tarifas. Sua liderança de chicote arrisca tanto dano quanto as próprias políticas.

Trump argumenta que, ao impor tarifas às importações, ele forçará as empresas a realocar cadeias de fabricação e suprimento para os Estados Unidos, criando assim empregos e revivendo regiões destituídas pela globalização.

A desvantagem, no entanto, é que as tarifas aumentarão os preços dos consumidores cansados ​​do alto custo de vida. E não há nenhuma garantia que as empresas trarão de volta a produção nos Estados Unidos, uma vez que essa reorientação levaria anos e presumivelmente superaria o tempo de Trump no poder.

Se o presidente seguir, ele estará assumindo um enorme risco político. Mas ele parece alheio ao impacto potencial. Em um comentário impressionante à Kristen Welker, da NBC News, no sábado, o bilionário que lidera um gabinete de bilionários e milionários era indiferente às caminhadas no custo dos automóveis causados ​​por suas novas tarifas da indústria.

“Eu não poderia me importar menos se eles aumentassem os preços, porque as pessoas começarão a comprar carros de fabricação americana”, disse Trump em entrevista por telefone. “Eu não poderia me importar menos, porque se os preços dos carros estrangeiros subirem, eles vão comprar carros americanos”.

Sua atitude corre o risco de uma reação política quando os republicanos já estão cautelosos com o impacto eleitoral de uma economia desacelerando e as políticas de Trump, com eleições especiais da Flórida para a Câmara nesta semana ameaçando envergonhar o partido.

A visão de Trump também ignora a complexidade dos 25% de tarifas de automóveis definidas para entrar em vigor nesta semana. Os processos de fabricação são profundamente integrados às plantas no México e no Canadá. Isso significa que a maioria dos carros construídos nos EUA se tornará mais cara. E, embora, em teoria, um carro feito nos EUA no futuro possa estar imune a tarifas, maiores custos de produção e investimentos necessários para a fabricação de locais apenas dentro dos Estados Unidos serão repassados ​​aos consumidores. Nos anos seguintes, o preço de carros novos será milhares de dólares mais altos, arriscando cortes no setor.

Vencedores e perdedores



A crença de Trump no poder quase mística das tarifas está enraizada em sua visão de mundo dos vencedores e perdedores e sua convicção de que os EUA foram enganados há muito tempo pelas potências européias e asiáticas que protegem suas indústrias.

“Vamos acusar os países por fazer negócios em nosso país e aceitar nossos empregos, aceitando nossa riqueza, levando muitas coisas que eles estão levando ao longo dos anos”, disse Trump a repórteres na semana passada. “Eles tiraram muito do nosso país, amigo e inimigo.”

A política tarifária é tão antiga quanto os Estados Unidos. Mas muitos economistas culpam a política comercial restritiva por causar imensas dificuldades na Grande Depressão na década de 1930, e o período pós-Segunda Guerra Mundial viu a redução gradual das barreiras comerciais antes de uma reformulação radical do comércio global como o século XXI surgiu.

Trump se recusa a aceitar o consenso econômico de que as tarifas causam preços mais altos porque os importadores passam os custos de tarefas extras aos consumidores. Essa é uma preocupação particular, pois os eleitores não tiveram muito alívio com as caminhadas no custo de bens vitais durante os anos pandêmicos. A inflação pode ter diminuído, apesar dos sinais de que está subindo novamente, mas o custo de vida não voltou para onde era há cinco anos.

O objetivo do presidente de tentar reviver as perspectivas econômicas em áreas marteladas pela perda de fábricas é louvável. A transformação econômica causada pela globalização tem sido dolorosa, despojando comunidades de perspectivas e contribuindo para a epidemia de opióides. Os funcionários do governo argumentam que as políticas de Trump restaurarão as ruas principais marcadas por fileiras de lojas fechadas.

A sensação de perda nas áreas do cinto de ferrugem alimentou a ascensão política de Trump enquanto ele se agarrava à raiva dos americanos comuns de maneira mais eficaz do que outros políticos de sua geração.

Não há dúvida de que as promessas dos funcionários anteriores sobre o poder da globalização de tornar todos os americanos mais ricos não foram confirmados pelos resultados. E a transformação comercial de Trump é alimentada por essas promessas quebradas.

Um dos argumentos para expandir o livre comércio e permitir que a China entre a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, foi que ele liberalizaria o gigante comunista e a tornaria menos uma ameaça para os Estados Unidos. Mas havia também um argumento econômico de que isso nos tornaria empregos mais seguros.

“Pela primeira vez, nossas empresas poderão vender e distribuir produtos na China fabricados pelos trabalhadores aqui na América sem serem forçados a realocar a fabricação para a China, vender pelo governo chinês ou transferir tecnologia valiosa”, disse o presidente Bill Clinton em março de 2000. “Podemos exportar produtos sem exportar empregos.

Esse argumento parece vazio para muitos americanos um quarto de século. E, embora pareça lógico tentar promover a reforma política na China por meio da política econômica, Pequim usou concessões comerciais para bancar sua ascensão ao status de superpotência e consolidar seu estado doméstico repressivo.

Mas a visão idealizada do presidente de uma futura economia dos EUA é realista?

Recriar um idílio de fabricação americano no estilo dos anos 50 é um trecho em uma época em que a vantagem competitiva e o poder econômico dos EUA está centrada nas indústrias de serviços, tecnologia e ascensão de empregos e comércio baseados na inteligência artificial.

Enquanto outras economias – Canadá, por exemplo – perdem em uma guerra comercial com os Estados Unidos mais poderosos, eles ainda podem infligir uma grande dor aos consumidores americanos.

E a imprevisibilidade de Trump-estendendo os prazos, oferecendo exceções às tarifas, revertendo sua política e depois dobrando-também é contraproducente, e não apenas porque martelou a economia de aposentadoria baseada no mercado de milhões de americanos.

O espectro de um político volátil tentando manipular pessoalmente a economia global de acordo com seus caprichos por hora correm o risco de desastres. E está promovendo a incerteza que desencorajará os fabricantes de voltar para casa.

Também há dúvidas sobre se o presidente está nisso a longo prazo e estará disposto a pagar o preço politicamente e economicamente para remodelar a economia global.

Alguns sinais sugerem que ele é.

“O acesso a bens baratos não é a essência do sonho americano”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent ao clube econômico de Nova York este mês. “O sonho americano está enraizado no conceito de que qualquer cidadão pode alcançar prosperidade, mobilidade ascendente e segurança econômica. Por muito tempo, os designers de acordos comerciais multilaterais perderam de vista isso. As relações econômicas internacionais que não funcionam para o povo americano devem ser reexaminadas.”

Mas muitos republicanos esperam que Trump esteja apenas usando tarifas como alavancagem para aumentar sua lendária busca de “acordos”.

“Com o presidente Trump, é tudo uma negociação para ver o que faremos a longo prazo”, disse o senador James Lankford ao Dana Bash, da CNN, sobre “Estado da União” no domingo. “Sinto que, de certa forma, na economia, isso é como uma remodelação de cozinha ou uma remodelação de banho”. O republicano de Oklahoma acrescentou: “Vai ficar barulhento por um tempo, mas todos sabemos para onde estamos indo: tentando reduzir os preços dos americanos e aumentar os empregos”.

Mas outros são menos otimistas do que o Lankford, pois a Casa Branca se recusa a aceitar que as tarifas aumentam os preços, conjurando um cenário utópico no qual os direitos de importação criam enormes recompensas ao financiar cortes de impostos, preços reduzidos e enorme e instantânea criação de empregos.

“Haverá uma – já uma ótima corrida para preencher essas fábricas. E veremos a produção doméstica substituir rapidamente esse conteúdo estrangeiro”, disse Peter Navarro, conselheiro sênior de comércio e fabricação da Casa Branca, à Kasie Hunt da CNN na quinta -feira.

“Vamos ver os salários subirem.

Navarro expandiu essa visão em “Fox News Domingo” quando pressionada na admissão do presidente de que as tarifas causariam alguma “interrupção”.

“Confie em Trump”, disse Navarro.

Mas para muitos investidores e consumidores, essa confiança já está quebrada por causa da volatilidade do presidente. Os próximos dias provavelmente serão turbulentos à medida que ele aprofunda seu experimento individual com a economia global.