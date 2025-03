Por que Barcelona vs Otasana é tocar amanhã?

Barcelona vs Osasuna tiveram que jogar em 8 de março, mas foi adiado após a morte súbita do médico do primeiro time.

Ele Barcelona Receber al Saúde Nesta quinta -feira, no estádio LLUís Companys, em duelo, correspondente ao dia 27, que foi adiado após a morte súbita do médico do Barça Carlos Miñarro.

O partido de Laliga Ele teve que ser jogado em 8 de março, mas 18 minutos antes do apito inicial, a morte do médico do primeiro time foi relatado, então o Barcelona Ele decidiu não jogar e adiar a partida.

Ele Barcelona ante Saúde Reiniciar a atividade em Laliga Após a data da FIFA e para o que Hansi Flick Ele não terá Raphinha, que jogou com o combol Brasil, y Ronald Araujoselecionado com Uruguai.

A nova data para o jogo gerou não -conformidades no Barça, pois complica um calendário apertado no qual deve jogar sete jogos em vinte dias.

“Não estou feliz com esta situação, mas é o que temos que enfrentar agora e não há desculpa”, disse ele Flickque revelou isso antes do calendário que está chegando para sua equipe, permanece apenas “para se preparar da melhor maneira possível. Conversei com toda a equipe sobre o que poderíamos fazer para recuperar bem os jogadores e me disse que estão prontos. Confio que é assim”.

Como o Barcelona e o Osasuna chegam ao jogo?

A equipe catalã procurará estender sua boa corrida a oito vitórias consecutivas e manterá a liderança da liga espanhola que, no momento, mantém com 60 pontos, a mesma quantia que o Real Madrid tem, mas com uma melhor diferença de gols.

Ele Saúde Está localizado na posição 14 da tabela geral em Laligaadicionando 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e oito derrotas. O conjunto direcionado por Vicente Moreno Peris Ele não conseguiu adicionar uma vitória em seus últimos cinco jogos, no dia 28 eles perderam para o Getafe Para uma pontuação por 1-2 em casa, apesar de seu rival tocar com 10 homens a partir dos 77 minutos.

Ele Saúde tentarei complicar Barcelona E saia da visita com pelo menos um ponto. A equipe de Culé venceu os últimos cinco jogos que jogou, os de Hansi Flick Atlético de Madrid derrotou 2-4 no dia 28.

O que se segue para Barcelona?

O conjunto Culé tem um calendário complicado, onde você deve procurar manter a liderança de Laligaa classificação para a final do Copa del Rey e continue vivo no UeLiga dos Campeões da FA.

Depois de jogar o jogo adiado contra Omasuna, Barcelona vai enfrentar Girona, Betis y Leganés em LaligaAl Atlético de Madrid nas semifinais de Copa del Rey e Al Dortmund Nas quartas de final do Liga dos Campeõesduelos que ocorrerão entre 27 de março e 15 de abril.

A que horas e onde você pode ver Barcelona x Osasuna?

Você pode ver a partida nos Estados Unidos para ESPN+ em espanhol às 16h ET, 14h CT, 13h PT. No México, o duelo, você pode seguir o Sky Sportsa nas 14:00.