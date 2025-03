Por que David Ochoa deixou o Atlético de San Luis e levou o ano sabático?

O goleiro do México -Americano deixou Atlético San Luis, peguei um ano sabático e agora procura voltar com o LAFC

David Ochoa Viva uma segunda chance no futebol em LOS ANGELES FC. O goleiro mexicano -americano deixou o Atlético de San Luis no verão de 2023 e por um ano ele foi aposentado, apesar das ofertas em que teve tanto Liga MXassim como no MLS.

O goleiro aceita que estar longe de sua família, que está em Los Angeles, parou sua passagem pelo futebol mexicano, com quem sonhava em brincar em sua infância.

“Sim e não (lamento ter cometido erros no México). Eu sou um ser humano. Eu estava passando por algumas coisas fora da corte. Havia duas ou três equipes no México, a mesma aqui e a Europa. As pessoas me olhavam como se eu fosse louco, mas eu queria voltar à minha casa e ajudar minha família”, disse ele em uma entrevista com a entrevista com a ESPN.

David Ochoa Ele ressaltou que durante sua passagem através do Atlético de San Luis “Talvez eu pudesse tomar melhores decisões, mas sabia que não poderia durar muito no México, estar tão longe da minha família. Era mais por causa das coisas fora da corte, que ainda sou jovem e talvez tivesse que passar por isso para amadurecer”, disse ele.

O desperdiçado de 24 anos ficou impressionado. Sua família acima do futebol. Durante um ano, ele ficou longe do futebol e foi por seis meses que ele colocou um total alto em sua carreira profissional, na qual ajudou seu pai em sua empresa de construção.

“Eu sempre vou escolher minha família em vez de dinheiro, se você quiser dizer ou futebol. Eu me aproximei do meu pai, trabalhei com ele. Ele o faz e comecei a ver o que é a vida. Nem tudo é futebol. Saí jovem e, desde os 14 anos, pensei no futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora não pensei nisso. Com meus tios e me aproximei da minha família”, disse ele.

“Acho que seis meses não tocaram uma bola de futebol. Então, quando eles começaram a falar comigo LAFTC Comecei a fazer as coisas, mas não fiz nada por seis meses ”, acrescentou o goleiro.

David Ochoa Aceite que você vê um retorno ao Liga MXjá que você quer estar com sua família e estrear com o LAFTCum esquadrão que tem o ex -francês ex -internacional Hugo Lloris.

“No momento, mas em alguns anos talvez (eu voltaria ao México).LAFTC) Eles acreditam muito em mim, continuam trabalhando e esperamos estrear no clube e depois de Hugo Lloris, que é um grande goleiro. Eu aprendi muito. Ainda não sei como isso faz as coisas, é um gênio no futebol “, disse ele.