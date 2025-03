Por que o consumidor americano está farto

CNN

Os americanos sentem que não conseguem fazer uma pausa financeira. Você conhece o sentimento. Você vai ao supermercado, olha para os preços e deseja canalizar seu Vince Lombardi interno: “O que diabos está acontecendo aqui?”

Pior de tudo, parece que só vai piorar. Há uma boa razão para isso: os americanos podem, de certa forma, ser taxados mais quando vão comprar coisas – mais do que por um longo período de tempo.

Não importa o que algumas pessoas lhe dirão, as tarifas são, de fato, impostos. Quando você combina as possíveis taxas de tarifas que o governo Trump poderia nos impor a nós, o consumidor, com a inflação que ficou fora de controle saindo da pandemia, parece que as coisas se afastaram de nós.

Dê uma olhada em um relatório recente da Fundação tributária apartidária. Ele estima que, sob as tarifas propostas pelo presidente Donald Trump, a taxa tarifária efetiva será de 8% em 2025. Isso é tão alto que sairia da página se você estivesse traçando taxas de tarifas nos últimos 55 anos.

De fato, você teria que voltar à década de 1960 para encontrar uma taxa comparável. Você teria que pular em uma máquina do tempo de volta quando os americanos ainda estavam ganhando medalhas de vitória na Segunda Guerra Mundial (1946) para encontrar uma taxa tarifária mais alta para os americanos.

As conseqüências do mundo real de uma taxa tarifária aumentada podem ser uma tremenda tensão para o consumidor americano. O Laboratório de Orçamento de Yale, no início deste mês, estimou que as tarifas de Trump poderiam custar à família média US $ 2.000 em renda disponível em contato com a inflação por ano.

A renda familiar média é bem abaixo de US $ 100.000 por ano.

Os preços dos computadores podem aumentar em mais de 10%, em 5% para gás natural e até mais de 4% para algo tão simples quanto o arroz se as tarifas entrarem em vigor.

O preço médio de um carro novo pode aumentar para mais de US $ 50.000.

Agora, se estivéssemos lidando apenas com tarifas, seria uma coisa. De vez em quando, os preços ficam muito mais caros muito rapidamente.

A questão é que os preços já ficaram muito mais caros nos últimos cinco anos por causa do aumento da inflação. A taxa de inflação cumulativa durante esse período, de acordo com o índice de preços ao consumidor, foi superior a 23%.

Não tivemos uma taxa de inflação de cinco anos mais alta em mais de 30 anos. A taxa média de inflação de cinco anos desde o final da década de 1940 é apenas um pouco mais de 14%.

Para ficar com a comparação de supermercados, o preço de um frango médio agora é mais de US $ 2 mais caro do que em fevereiro de 2020. O preço de um pedaço de pão branco é de US $ 0,50 mais caro. Uma libra de carne moída é superior a US $ 1,50 mais cara.

Agora, há algumas coisas que não são muito mais caras no supermercado (consulte Bananas), mas no geral, sua conta ficou significativamente maior se você estiver comprando mais do que alguns itens.

Colocar tarifas em cima disso pode ser uma cruz demais para suportar para algumas pessoas. Lembre-se de que cerca de 25% a 30% dos americanos vivem de salário para pagamento.

Para o restante da população, veja como a renda da pessoa comum mudou, levando em consideração a inflação e o crescimento da população. O crescimento nos últimos cinco anos foi 2 pontos percentuais mais baixos que o ano médio desde o início dos anos 1960.

O crescimento do salário real nos últimos quatro anos, no qual o Congresso aprovou um pacote de estímulo maciço no início da década, foi na verdade -5%! Não houve um único período de quatro anos desde pelo menos a década de 1960 antes de Covid, onde havia perto de uma queda na renda levando em consideração a inflação.

Não é de admirar que os americanos sejam tão pessimistas sobre a economia. Somente uma vez nas pesquisas da CNN desde que a pandemia de coronavírus começou a ter a maioria dos americanos disse que a economia é boa.

É claro que as leituras atuais ou retrospectivas são uma coisa. Pensamentos sobre o futuro são outro. A crença de que a economia melhoraria geralmente está subindo, de acordo com o conselho da conferência.

Isso foi até os últimos meses. Menos pessoas agora esperam coisas boas fora da economia futura do que em qualquer momento em mais de uma década.

Depois de ter que lidar com a inflação e agora as tarifas em potencial, você pode culpá -las?