Prefeito de Penedo anuncia novidades sobre saúde, educação, obras e esporte em entrevista à rádio Penedo FM

Gestor detalhou avanços e ações da Prefeitura de Penedo durante participação no programa Lance Livre

Em participação no programa Lance Livre desta quarta-feira (26/03/2025), transmitido pela Rádio Penedo FM 97,3 e pelo Penedo FM Play no YouTube, o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, apresentou um panorama abrangente das principais ações em curso na administração municipal. Conduzido pela apresentadora Martha Mártyres e o repórter Rafael Medeiros, o bate-papo teve como foco a ampliação da infraestrutura, avanços na área da saúde, reforma administrativa, educação, esportes e parcerias que visam impulsionar ainda mais o crescimento da cidade.

Regularização do município no CAUC

Um dos anúncios de maior relevância foi a saída de Penedo do CAUC (Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais), espécie de “SPC” das prefeituras. Segundo o prefeito, divergências herdadas de gestões anteriores colocaram a cidade em situação de inadimplência, o que impedia o recebimento de verbas federais e realização de convênios:

“Tivemos uma pendência do ano de 2020, referente a recolhimentos de INSS e PASEP. A Procuradoria Geral do Município agiu rapidamente junto à Justiça Federal e, felizmente, conseguimos superar esse entrave. Agora, Penedo está novamente apta a firmar convênios e receber emendas, o que permite avançar nas obras e projetos planejados”, enfatizou Ronaldo Lopes.

Obras de infraestrutura e desenvolvimento urbano

Investimentos na pavimentação

O prefeito reforçou o comprometimento em pavimentar o máximo de ruas possível – tanto na zona urbana quanto na rural. Bairros como Vila Matias, Santa Luzia, Loteamento Santa Madalena, Ouro Verde, Litoral e região central já receberam ou estão recebendo obras de pavimentação. O gestor ressaltou ainda que muitas dessas vias são calçadas ou asfaltadas com recursos próprios, graças à organização financeira e à arrecadação de tributos como o IPTU e o ISS.

“Queremos calçar todas as ruas do município. Já avançamos bastante, mas pedimos que a população também colabore, especialmente no pagamento de impostos, pois esses valores retornam em benefícios diretos para a comunidade”, pontuou.

Saúde em foco: hemodiálise e investimentos recordes

Hemodiálise prestes a ser inaugurada

Uma das conquistas mais aguardadas pelos penedenses é o novo serviço de hemodiálise que funcionará na Santa Casa de Misericórdia de Penedo. De acordo com Ronaldo Lopes, a estrutura técnica – incluindo o equipamento de osmose – está praticamente finalizada, aguardando apenas as vistorias finais e habilitação. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, garantiu apoio financeiro para manter o serviço por até seis meses, período necessário à obtenção do repasse do governo federal:

“Vidas serão salvas. Vários pacientes penedenses precisam viajar para outras cidades, como Maceió ou Arapiraca, para ter acesso ao tratamento. Agora, poderão fazê-lo em sua própria terra, com mais comodidade e dignidade”, comemorou o prefeito.

Maior investimento em saúde da região

Dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) mostram que Penedo aplicou 26,73% de seu orçamento na saúde em 2024 – quando o mínimo constitucional é 15%. Esse alto percentual, um recorde na região e superior até à capital Maceió, reflete a prioridade que a gestão vem dando ao setor.

Educação: ampliação do campus da UFAL e curso de medicina

Campus definitivo da UFAL

O prefeito Ronaldo Lopes também destacou a liberação de recursos para a construção do campus definitivo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em Penedo, em terreno localizado próximo ao loteamento Jardim América (Buriti). A medida resolve um problema histórico de 18 anos, desde que a UFAL iniciou suas atividades no município em prédios cedidos pela prefeitura.

“Tivemos o privilégio de conversar com o ministro Camilo Santana, que anunciou a licitação para as obras físicas. Em breve, a UFAL já contará com um prédio próprio, fortalecendo o polo educacional de Penedo”, explicou.

Novos cursos: audiovisual e medicina

Outra novidade é a proposta de criação de um curso de audiovisual pela UFAL em Penedo, uma vez que a cidade possui o selo de “Cidade Criativa” da UNESCO, na categoria cinema. O prefeito entregou o pedido oficial ao ministro da Educação, recebendo sinalização positiva para o andamento do processo. Além disso, a Qualin já obteve aval para oferecer o tão esperado curso de medicina, com vestibular previsto para ocorrer simultaneamente em Penedo, Maceió e Aracaju:

“Penedo definitivamente se consolida como polo educacional do Baixo São Francisco, acolhendo estudantes que buscam formação de excelência”, celebrou Ronaldo Lopes.

Esportes: Penedense forte e incentivo à base

Apoio ao clube mais antigo de Alagoas

Segundo o prefeito, o Penedense alcançou resultados históricos no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas graças à reestruturação do clube e ao apoio institucional da Secretaria Municipal de Esporte. A recuperação do estádio Alfredo Leahy e a criação de campeonatos amadores têm fortalecido a prática esportiva em diferentes categorias:

“Nossa ideia é investir na categoria de base para formar novos atletas locais. Vários jogadores do Penedense de hoje são penedenses que surgiram em escolinhas e torneios que apoiamos. Assim, vamos reconstruindo a mística do clube mais antigo de Alagoas”, frisou o gestor.

Parcerias com o governo do estado e entidades

Ronaldo Lopes confirmou também o alinhamento com o governador Paulo Dantas para retomada de convênios de asfaltamento e liberação de recursos para obras pontuais, como a pavimentação da descida das vilas, uma delas a Vila Primavera (Vila do Carlinhos Maia). Outras parcerias importantes envolvem o SEBRAE e a Desenvolve, que irão fomentar crédito e capacitações, sobretudo para micro e pequenos empreendedores da zona urbana e rural.

“O Sebrae auxiliará na transformação da nossa feira livre, além de apoiar programas de turismo na Marituba do Peixe. Já a Desenvolve concederá empréstimos a juros baixíssimos para quem deseja iniciar um negócio ou impulsionar sua atividade, seja na confecção, no turismo ou em serviços diversos”, acrescentou o prefeito.

Desafio e colaboração popular

Apesar de todas as conquistas, o prefeito alertou para a importância da colaboração da comunidade, pedindo cuidado com praças, equipamentos públicos e responsabilidade no pagamento de impostos. Ele destacou casos de vandalismo e depredação em recém-inauguradas áreas de lazer, reforçando que o envolvimento de pais, mães e vizinhos é fundamental para manter esses espaços públicos preservados.

“Poder público e sociedade precisam caminhar lado a lado. Só assim nossa cidade continuará crescendo, com obras significativas que deem qualidade de vida a todos e garantam um futuro promissor às próximas gerações”, finalizou.

Confira a entrevista completa: