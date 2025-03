Prefeito Ronaldo Lopes cria novo incentivo financeiro para servidores da Secretaria de Saúde

O prefeito Ronaldo Lopes assinou, ao lado da Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, o projeto de lei que cria o Incentiva APS, novo programa municipal destinado aos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde de Penedo. O documento foi encaminhado nesta terça-feira, 25, para análise da Câmara de Vereadores.

O novo programa substitui o modelo anterior, conhecido como Previne Brasil, e contempla médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS), dentistas e profissionais de Saúde Bucal (SB).

Com a iniciativa, a Prefeitura de Penedo garante maior valorização dos profissionais da saúde, promovendo uma motivação adicional para aprimorar o atendimento prestado à população.

“A criação do Incentiva APS reforça nosso compromisso com os trabalhadores da saúde. Queremos que nossos profissionais estejam mais motivados e valorizados para que possam oferecer um atendimento cada vez melhor ao povo de Penedo”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes durante a assinatura do documento.

A secretária Waninna Mendonça destacou a importância do novo incentivo. “Essa ação reconhece diretamente o papel essencial de cada trabalhador da Atenção Primária. É uma conquista para médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde e profissionais de saúde bucal, que atuam diariamente na linha de frente, cuidando das famílias penedenses”, ressaltou Waninna.

Com a aprovação do projeto pela Câmara, os profissionais já poderão contar com os benefícios do novo programa, que deve ampliar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde ofertados na cidade de Penedo.