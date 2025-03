Prefeito Ronaldo Lopes investiu 4 vezes mais do que gestor anterior em recursos próprios na saúde de Penedo

Dados públicos comprovam o compromisso do prefeito Ronaldo Lopes com o povo de Penedo. Em seu primeiro mandato, ele destinou mais de 43 milhões de reais (R$ 43.792.645, 87) em recursos próprios do município para investimentos na saúde.

O valor aplicado entre 2021 e 2024 é muito superior ao total destinado no último mandato do antecessor, pouco mais de dez milhões (R$ 10.075.308,59), conforme valores registrados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Ainda de acordo com o portal administrado pelo Ministério da Saúde, Penedo é o município da 6ª Região de Alagoas que mais investiu recursos próprios em saúde no ano de 2024.

A gestão liderada pelo prefeito penedense reeleito com 71% dos votos direciona mais dos que os 15% determinados por lei para o orçamento da saúde municipal. Em 2024, foram investidos 26,73%, totalizando R$ 32.973.232,52, sendo R$ 14.470.301,44 a mais do valor obrigatório.

No ano anterior, a Prefeitura de Penedo já tinha sido destaque em Alagoas, investindo quase 30% (29,82%). Em dinheiro, isso totaliza R$ 34.519.829,22 na saúde, mais de dezessete milhões de reais (R$ 17.160.044,45) do que o mínimo obrigatório, sendo este o maior investimento dos últimos 10 anos.

Somando todas as receitas destinadas à saúde de Penedo nos quatro anos do primeiro mandato de Ronaldo Lopes, o resultado supera cem milhões de reais (R$ 104.147.913,66), sendo R$ 43.792.645,87 a mais que o valor exigido por lei, justamente o que foi investido com recursos próprios.

“É com grande satisfação que destacamos o compromisso da gestão Ronaldo Lopes com a saúde pública. Esse investimento reforça o nosso compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS) e demonstra a prioridade que damos à qualidade de vida da nossa população. Garantir um financiamento acima do exigido significa mais estrutura, mais prevenção, mais atendimento digno e mais avanços na saúde pública de Penedo. Com isso reafirmamos nosso compromisso de continuar trabalhando por uma saúde cada vez mais eficiente e acessível a todos os cidadãos penedenses”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Ainda de acordo com os dados do SIOPS, Penedo se mantém como referência em saúde entre os municípios que compõem a 6ª Região, zoneamento administrativo da Sesau Alagoas que engloba sete cidades.

Em 2024, com os 26,73% de investimentos de recursos próprios, Penedo ficou à frente de Coruripe (16,51%), Feliz Deserto (16,58), Piaçabuçu (19,5%), Igreja Nova (17,55%), São Brás (22,06%), Porto Real do Colégio (16,44%) e Jequiá da Praia (17,01%). Além disso, Penedo também investiu mais do que Maceió (20,78%) e Arapiraca (19,96%).

“Investir em saúde é investir na vida das pessoas. Alcançar novamente esse destaque como o município que mais aplicou recursos próprios na saúde, dentro da nossa região e também em relação a Arapiraca e Maceió, grandes centros de Alagoas, demonstra que estamos no caminho certo e reforça ainda mais o nosso compromisso com cada cidadão penedense. Estamos crescendo em todas as áreas, melhorando a qualidade de vida de todos”, declarou o Prefeito Ronaldo Lopes.

Texto Gabriela Flores e Fernando Vinícius

Fotos Arquivo Secom