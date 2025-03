Prefeitura de Penedo empossa novo secretário de Abastecimento e superintendentes para reforçar eficiência da gestão municipal

A Prefeitura de Penedo oficializou nesta terça-feira, 25, a nomeação de novos gestores para cargos estratégicos da administração pública, reforçando o compromisso da gestão “Inovação e Crescimento” com a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Tomaram posse o novo secretário municipal de Abastecimento, Messias Júnior, e novos superintendentes: Ricardo Araújo (Limpeza Pública), André França (Iluminação Pública), e o futuro superintendente, José Sílvio (Fiscalização Urbana).

Os novos integrantes da equipe municipal assumem suas funções com o compromisso de contribuir diretamente para o aprimoramento dos serviços públicos e o fortalecimento da administração. O prefeito Ronaldo Lopes ressaltou que as nomeações seguem critérios técnicos e demonstram a confiança da gestão na dedicação e competência dos profissionais escolhidos.

“A nossa gestão sempre buscou eficiência e resultados concretos para a população. Na primeira gestão, tomamos a decisão de criar a Superintendência de Iluminação Pública, desmembrando esse setor da antiga Secretaria de Serviços Públicos. O resultado foi extremamente positivo, com avanços visíveis na modernização da nossa iluminação. Agora, seguimos esse mesmo caminho, criando novas superintendências para áreas estratégicas como a limpeza pública, o abastecimento e a fiscalização urbana. Essas mudanças mostram nosso compromisso com uma gestão mais organizada, focada e capaz de responder com agilidade às necessidades do povo penedense.” disse Ronaldo Lopes.

O vice-prefeito Valdinho Monteiro também reforçou a importância das mudanças. “Estamos unindo gestão e compromisso. O setor da limpeza pública, por exemplo, exige ações pontuais, que vão desde o reforço da coleta e da varrição até a conscientização da população.”, ressaltou.

Durante a reunião, Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro trataram de demandas urgentes, como a ampliação da cobertura da limpeza pública, ações educativas com moradores e comerciantes, e o reforço das fiscalizações em áreas urbanas. O novo momento da gestão busca promover resultados ainda mais visíveis e duradouros, respeitando o cidadão e cuidando da cidade com zelo e responsabilidade.

Os novos gestores assumem suas funções com a missão de ampliar a capacidade de resposta da administração municipal em áreas essenciais, contribuindo para que Penedo continue avançando com inovação, planejamento e compromisso com o bem coletivo.

Devido a questões técnicas, o novo superintendente da SUFISCU tomará posse ainda essa semana.