Prefeitura de Penedo faz preparo de solo e oferta assistência técnica para incentivar produção de arroz

A região da Ponta Mofina está retomando a produção de arroz, graças ao trabalho do governo Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro.

No povoado ribeirinho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (Semdagro) da Prefeitura de Penedo fez análise de solo para o plantio do grão em área com aproximadamente 30 hectares.

Sem custo para o agricultor, a gestão Inovação e Conhecimento também deixa o terreno pronto para o lançamento das sementes que serão adquiridas pelos produtores que terão assistência técnica integral, sem precisar pagar pela orientação especializada.

“Essa região sempre foi uma grande produtora de arroz e agora estamos trabalhando para que ela retome esse posição de destaque no Baixo São Francisco”, reforça o Vice-Prefeito e gestor da Semdagro, Valdinho Monteiro.

De acordo com Genildo Gomes, Superintendente de Projetos e Assistência Técnica da pasta ainda conhecida como ‘de agricultura’, a colheita de arroz pode chegar a 210 toneladas, gerando cerca de trezentos mil reais aos produtores.

O apoio ao produtor chega de forma prática, eliminando custos como a assistência técnica. No caso do arroz, o investimento atual seria de aproximadamente dez mil reais por ciclo de produção, contratando pessoal especializado. Além disso, o aluguel de trator e implementos para o preparo do solo custa atualmente oitocentos reais, por hectare.

“Viabilizar tudo isso ao agricultor penedense é mais uma ação do nosso governo para fortalecer a agricultura em nosso município. Estamos conseguindo avançar com políticas públicas para os produtores de Penedo, garantindo mais oportunidades para as famílias que vivem no campo”, destaca o Prefeito Ronaldo Lopes.