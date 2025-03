Prefeitura de Penedo paga salário de março a partir de quinta-feira, 27

O salário do mês de março dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo começa a ser pago na próxima quinta-feira, 27, contemplando o pessoal da Secretaria Municipal de Educação e a faixa denominada Demais Categorias.

Na sexta-feira, 28, recebem os trabalhadores e as trabalhadoras da Secretaria Municipal de Saúde e servidores que fazem aniversário no mês e não optaram por ter o 13º salário pago no final do ano.

Manter a folha de pessoal em dia e ainda dentro do mês trabalhado comprova o respeito do Prefeito Ronaldo Lopes, desde o início do primeiro mandato do gestor penedense, compromisso com o funcionalismo municipal que também aquece a economia local, principalmente o comércio.