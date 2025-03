Prefeitura promove sessão especial gratuita do filme Meninas Malvadas para celebrar o Mês da Mulher em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), promove nesta quarta-feira, 26 de março, uma sessão especial e gratuita do filme Meninas Malvadas – O Novo Filme.

A ação faz parte do projeto Quarta de Cinema Livre, com a iniciativa “Às Quartas Usamos Rosa”, encerrando as atividades em comemoração ao mês da mulher no município.

O evento acontece às 19 horas, no Cine Penedo, com entrada exclusiva para mulheres, reforçando o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao empoderamento feminino, além de proporcionar lazer, cultura e reflexão sobre importantes temas sociais como empatia, respeito às diferenças e combate ao bullying.

Além da sessão noturna para mulheres, a exibição do filme às 16 horas é aberta ao público em geral. Vale lembrar que o acesso é gratuito nos dois horários, assim como em todos os filmes do projeto Quarta de Cinema Livre, sendo a distribuição do ingresso iniciada meia hora antes do início da projeção.

A opção gratuita de lazer, educação e entretenimento acontece uma vez por semana no Cine Penedo é é resultado da parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Universidade Federal de Alagoas

Sobre o filme Meninas Malvadas

A nova versão do sucesso original de Tina Fey acompanha a chegada de Cady Heron a uma nova escola, onde ela rapidamente é recebida pelas garotas populares do grupo “As Plásticas”, comandado por Regina George.

Entre amizades e disputas, o filme apresenta de forma leve e divertida as complexidades das relações interpessoais e as consequências das escolhas feitas pelos jovens.

Fortalecimento das políticas públicas para mulheres

Ao realizar eventos como este, a Prefeitura de Penedo reforça a importância do papel da mulher na sociedade e investe na valorização feminina em diferentes áreas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e cultural do município.

O projeto é desenvolvido em parceria com o programa Ela Se Garante, uma iniciativa da SEMU, e o Laboratório Escola de Arte e Cinema da UFAL, fortalecendo ainda mais as ações voltadas para mulheres em Penedo.