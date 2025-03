Preocupação em Barcelona para a partida de Dani Olmo

Dani Olmo deixou o jogo contra ostasuna por uma lesão aparente e em Barcelona há preocupação.

BARCELONA – Dani Olmo ficou impressionado com Sergio Herrera e causou uma penalidade, falhou (o goleiro o rejeitou), ele repetiu -o por ter entrado em um jogador de futebol de Osasuna na área e depois marcou o segundo gol de Barcelona … mas, com quase tempo para comemorar, quatro minutos depois, ele no chão e foi submetido ao chão e foi substituído.

Dani Olmo sai do campo para uma lesão aparente e há preocupação em Barcelona. Efe/ Alberto Estévez

Na ausência de conhecer o escopo de sua lesão, pode -se dizer que isso causa alarme no clube do Barça. Alarme e preocupação, o que deixou claro a reação de Hansi Flick quando, depois de conversar brevemente com o Dr. Pruna, que veio encontrá -lo na banda, ele levou as mãos ao rosto, lamentando esse novo revés físico que afeta seu modelo, em um momento particularmente transcendental do calendário.

Barcelona dominar a solvência Saúde Durante a primeira parte, que terminou com uma clara vantagem (2-0), mas entre os jogadores o arrependimento não estava escondido da lesão do volante catalão, a terceira da temporada e que até agora, nos dois anteriores, o fez perder até treze partidas oficiais.

Dani Olmo, Resumidamente explicado à ESPN Uma fonte do clube do Barça, poderia sofrer uma lesão muscular e não será até sexta -feira quando o alcance é conhecido, embora, desde o início Barcelona.

Seu declínio é adicionado ao de Marc Casadó, que em seu caso estará a cerca de dois meses da terra do jogo, quando o time do Hansi Flick deverá vincular uma maratona real de partidas nas quais, em uma semana, sua classificação será disputada para a final da Copa del Rey em Madrid contra o Atlético.