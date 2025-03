Presidente do Penedense anuncia representação oficial contra arbitragem da final da Copa Alagoas

Aerton Reis cobra ação da FAF e do TJD após “erros grosseiros” no jogo contra o CSE e diz que não aceitará injustiça calado

A polêmica envolvendo a final da Copa Alagoas 2025 ganhou mais um capítulo na noite desta segunda-feira (31). Em vídeo publicado nas redes oficiais do Sport Club Penedense, o presidente do clube, Aerton Reis, anunciou que irá protocolar uma representação oficial na Federação Alagoana de Futebol (FAF) e no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), cobrando apuração rigorosa sobre os erros cometidos pela arbitragem na partida contra o CSE, ocorrida no domingo (30), no Estádio Juca Sampaio.

“Perder faz parte do jogo, mas perder com erros grosseiros, como os que aconteceram ontem, é inaceitável. Gera revolta em quem ama o clube, em quem se dedicou desde novembro por esse título”, afirmou Aerton, visivelmente indignado.

Clube pede providências e denuncia falhas na condução da partida

No vídeo de pouco mais de dois minutos, o dirigente reforçou que a campanha feita pelo Penedense foi honesta, comprometida e merecia respeito. Ele destacou que o trabalho da diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários foi minucioso, com foco total na conquista de um título de expressão.

“Não desmereço o CSE, que também fez por merecer, mas o que aconteceu dentro de campo foi uma injustiça que todos viram. A imprensa esportiva em Penedo, em Maceió, no Agreste, só fala disso. O torcedor está revoltado”, completou o presidente.

Aerton ainda fez um apelo ao presidente da FAF, Felipe Feijó, e ao responsável pela arbitragem, Geovane Peixoto, para que “tomem medidas severas” e garantam que fatos como esses não se repitam.

Representação será feita no TJD-AL

O presidente do Penedense revelou que já está sendo preparada uma representação formal que será encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas, exigindo investigação dos lances contestados e responsabilização dos envolvidos.

“Não vamos compactuar com esse tipo de atitude. Vamos acompanhar tudo de perto. Esperamos respostas claras e providências concretas tanto da Federação quanto do Tribunal. Não é apenas pelo Penedense, mas pelo futebol alagoano como um todo”, enfatizou.

Torcida apoia o clube e pede justiça

Aerton também fez questão de agradecer ao torcedor penedense, que tem demonstrado solidariedade nas ruas e nas redes sociais, unindo-se ao sentimento de revolta pela forma como o time foi eliminado.

“Hoje recebi o carinho e o abraço do nosso povo, mas também ouvi palavras de indignação. O futebol precisa ser decidido por quem merece estar em campo, e não por quem mancha a imagem da arbitragem.”

Entenda o caso

O jogo entre CSE e Penedense, válido pela final da Copa Alagoas 2025, terminou empatado em 0 a 0. Nas penalidades, o time de Palmeira dos Índios venceu por 5 a 4. No entanto, a atuação do trio de arbitragem gerou uma onda de protestos. O Penedense alega que decisões equivocadas interferiram diretamente no resultado.

No domingo à noite, o clube já havia divulgado uma nota oficial de repúdio, exigindo providências da FAF e solicitando o uso do VAR nas competições regionais.

Agora, a diretoria parte para medidas jurídicas e promete lutar para que a justiça prevaleça nos gramados alagoanos.