Preview do jogo de jogo do UFC México: melhores apostas para Brandon Moreno vs. Steve Erceg

O UFC está voltando para o México!

No sábado, o último cartão da cidade do UFC no México acontece no Arena CDMX na Cidade do México, encabeçada por um pedaço de peso mosca entre o ex-bicampeão Brandon Moreno e ex -desafiante do título Steve Erceg. Mas antes disso, temos outras 12 brigas para aguardar nossos apitos, então vamos mergulhar nas melhores escolhas e jogadas neste fim de semana.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Jogadas únicas

Kelvin Gastelum (+240)

Gastelum enfrenta Joe Pyfer na luta de cartas principais em destaque neste fim de semana, e esse número já despencou de onde estava. No início desta semana, você pode encontrar Gastelum em +400 em alguns lugares, mas o dinheiro inteligente parou muito bem. Ainda assim, este é um grande preço para um cara que tem uma chance de vencer no sábado. Pyfer deveria ser a próxima grande novidade do peso médio até que ele encontrou Jack Hermansson, que simplesmente não caiu diante da fisicalidade de Pyfer. Essa luta revelou que Pyfer ainda tem muito o que fazer, e Gastelum é exatamente o tipo de oponente que o punirá se não o fizer. Gastelum tem um queixo inquebrável, e ele continua chegando depois de um oponente, mesmo quando está abaixado. Vale a pena uma chance, dado o preço.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Apostas

Brandon Moreno para vencer e rodada 2 para começar (-185)

Misturando um pouco as coisas nessa, porque eu queria obter chances um pouco melhores do que a ação reta de Moreno em -250. Essa linha não é terrível, mas podemos espremer um pouco mais de suco com esta aposta de suporte.

Eu me sinto muito bem com Moreno derrotando Erceg no sábado, pois ele é o lutador mais dinâmico e realizado. Erceg tem um ótimo boxe, mas sua luta defensiva não é a mais forte, e Moreno tem um jogo de ataque mais variado, além de um queixo de granito. Eu simplesmente acho que ele traz muitas armas contra Erceg para perder. Mas também não tenho certeza de como ele faz isso, porque ele é tão completo. Meu intestino diz que uma submissão pode acontecer, mas, em vez disso, estou pegando essa linha porque Moreno deve vencer e ele tem apenas dois acabamentos da primeira rodada no UFC e nenhum desde 2020.

Raul Rosas Jr. por pontos (+105)

Rosas Jr. é um grande favorito contra Vince Morales, e é óbvio o porquê: além de conseguir o empurrão do UFC, Rosas é legitimamente talentoso e Morales é … menos. Rosas não deve ter um grande problema, marcando quedas e trabalhando em seu jogo de luta para conseguir a vitória. Dito isto, Morales não é submetido desde 2018 e lutou contra alguns oponentes muito bons. Sua durabilidade significa que isso provavelmente vai para os scorecards.

Loopy Godinez por pontos (-155)

Godinez enfrenta Julia Polastri nas preliminares no sábado, e ficarei chocado se ela não ganhar. Godinez está em uma sequência de derrotas de duas lutas, mas essas perdas chegaram a Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, duas das melhores mulheres do planeta. Enquanto isso, Polastri ganhou uma decisão dividida sobre Cory McKenna em sua luta mais recente. Godinez traz muita pressão e pode se misturar demais para que Polastri vença, mas ela não é um finalizador, então isso vai para as cartas.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Parlay

Depois de atingir um grande truque de parlay no fim de semana passado (Chris Duncan Parlay agora tem 2 a 0), estamos voltando ao poço no sábado. Não, não com um Rodriguez Parlay, mas com um prospecto de rodada 1, enquanto o sábado apresenta dois lutadores que eu classifiquei como perspectivas de elite saindo da temporada mais recente de Série de Contender.

David Martinez (-400)

Martinez enfrenta Saimon Oliveira em sua estréia promocional no sábado e esta é uma luta óbvia para “Black Spartan”. Oliveira é 0-2 no UFC e não lutou há dois anos, enquanto Martinez já é um produto polido, pronto para começar a competir com oposição de alto nível. O ex -campeão do Combate deve ter uma vitrine no sábado.

Ateba Gautier (-430)

Sábado também é a estréia do UFC de Gautier, enquanto ele enfrenta Jose Daniel Medina nas preliminares no que também é uma luta. Enquanto Martinez é bem-arredondado e polido, Gautier é um espécime físico que eu comparado a Melvin Manhoef. Gautier precisa de algum desenvolvimento, mas Medina é o oponente certo para deixá -lo conseguir exatamente isso, além de não fornecer um sério risco de revés.

Bake essas duas apostas juntas por -185 chances.

Embrulhar

Dayum quente nós fizemos isso! Estamos esperando um grande fim de semana o ano todo e finalmente tivemos um no UFC London. Perdemos o evento principal (mal, devo acrescentar), mas quebramos todo o resto, incluindo alguns grandes números de azarão lá. Vamos torcer para que possamos manter as coisas rolando para o UFC México.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e aposte com responsabilidade!

