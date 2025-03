Previsões do UFC México – luta de MMA

Brandon Moreno está na longa estrada de volta a outro tiro no título do peso -mosca do UFC.

Ele reinou sobre a divisão duas vezes, e isso coloca um grande alvo nas costas de Moreno, um Steve Erceg pretende atacar no evento principal do UFC no UFC no UFC. De qualquer forma, Moreno ainda é um dos cinco melhores lutadores do mundo competindo com 125 libras, mas as circunstâncias não estão a seu favor ultimamente.

Primeiro, ele perdeu uma decisão dividida para Nemesis Alexandre Pantoja, um resultado que poderia ter ido de qualquer maneira e terminou sua segunda corrida no campeonato. Então, ele perdeu uma decisão dividida para Brandon Royval, um resultado que poderia ter ido de qualquer maneira e terminou suas esperanças de enfrentar o pantoja novamente (por enquanto). E mesmo que ele se recuperasse com uma vitória sobre Amir Albazi em seu passeio mais recente, isso sempre foi um confronto que Moreno tinha mais a perder do que ganhar.

Então, mais uma vez, Moreno tem a tarefa de defender seu lugar contra um possível candidato, desta vez Erceg, um desafiante de título único também que procura outro tiro no campeonato. Erceg está saindo de uma derrota nocaute para Kai Kara-France e pode estar lutando com ainda mais determinação-e desespero-do que Moreno.

As lutas de alto nível de peso mosca são sempre movimentadas, mas o sábado vem com uma camada adicional de pressão e uma animada multidão mexicana ansiosa para empurrar Moreno de volta à glória.

O que: UFC México

Onde: Arena CDMX na Cidade do México

Quando: Sábado, 29 de março. O cartão preliminar de sete lutas começa às 16:00 ET na ESPN 2 e ESPN+, seguido de uma carta principal de seis lutas às 19h ET também na ESPN2 e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam em pé no MMA combatendo rankings globais)

Brandon Moreno (4) vs. Steve Erceg (13)

0-2-1.

0-7.

O primeiro número? O recorde de Brandon Moreno luta na Cidade do México.

O segundo número? Meu recorde que colhe o UFC Fight Night Principal Events em 2025.

Em outras palavras? Nós dois devemos.

Essa é uma maneira um pouco redutiva de olhar as coisas, então vamos dar uma olhada no confronto real. Moreno usa sua incrível velocidade e habilidade para pressionar todos os oponentes que enfrenta e fará o mesmo com uma multidão quente atrás dele. Steve Erceg não é do tipo que está sobrecarregado, portanto, espere que ele confie em seu boxe técnico e no trabalho de pés afiados para mantê -lo fora de perigo.

A luta de Erceg também pode ser um fator aqui e quaisquer trocas entre ele e Moreno levarão a alguns disputas altamente divertidas. Sempre me inclinarei para Moreno nessas situações, porque ele provou repetidas vezes que não será controlado no chão. Isso pode se tornar uma guerra de atrito após as primeiras rodadas.

É uma guerra que Moreno vencerá. Eu gosto que ele eventualmente pegue Erceg nos pés e termine com moto e libra no final do terceiro ou no início do quarto.

Escolha: Moreno

Manuel Torres vs. Drew bom

Indo para sua 25ª aparência do UFC (Bravo!), Drew Dober criou um bom nicho para si mesmo como um lutador de ação infalível capaz de flertar com a grande parte 15. É hora de passar a tocha para a próxima geração de artistas leves?

Você poderia fazer muito pior que Manuel Torres se escolher um lutador favorito do futuro. Torres usa sua estrutura esbelta lindamente para atacar de vários ângulos e com precisão mortal. Ele raramente deixa de capitalizar uma oportunidade quando cheira a sangue.

Haverá muitas oportunidades para ambos os lutadores darem um soco nocaute neste. Dober, por todas as suas deficiências técnicas, sempre teve poder como o grande empate, e se ele tocar no queixo de Torres, Torres cairá como tantos outros. É tudo sobre quem pontua primeiro.

Chame de preguiçoso, mas eu vou com os Torres mais jovens e menos impressionantes para derrotar Dober ao soco. Dober ameaçará mais cedo, mas uma vez que Torres encontrar seu tempo, um ataque cirúrgico se esgueirará e preparará Dober para uma grande queda.

Escolha: Torres

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer

Kelvin Gastelum, aqui para ficar no meio -médio. Isso é uma boa notícia. Agora ele tem que lidar com o intrigante finalizador Joe Pyfer.

É difícil obter um indicador adequado de quão bom pyfer ele é realmente. Sua única perda do UFC é para o veterano Jack Hermansson, então não há vergonha nisso. Ele provou ser um corte acima do meio do pacote de peso médio, e agora ele recebe outra chance para provar que é um futuro candidato.

Tamanho e atletismo estão a favor de Pyfer aqui. É perfeitamente possível que ele Hosses Gastelum no chão e o desgaste com a luta livre, colocando o título interino que é um desafiante para uma submissão à medida que sua determinação desaparece. Gastelum é um bom lutador por si só, mas há buracos em sua defesa de quedas.

Pyfer também pode querer lidar com Gastelum. É aí que vejo problemas surgindo. Dezesseis anos em sua carreira profissional de combate, Gastelum ainda tem um queixo sólido, e Pyfer gastará mais cedo se tentar escavar Gastelum. Adicione a elevação da Cidade do México e um tanque de gasolina suspeito pode estar ruindo de Pyfer.

Esse deve ser o plano de jogo para Gastelum e sua equipe. Arraste Pyfer para as águas profundas e deixe -o se afogar em sua própria transpiração até parecer que o relógio está correndo para trás na 3ª rodada. Se Pyfer não estiver preparado para essa possibilidade, ele poderia tropeçar com força.

Gastelum por decisão.

Escolha: GASTTELUM

Raul Rosas Jr. vs. Vince Morales

Mundo, diga adeus a Raul Rosas Jr., de 19 anos, e se prepare para a aquisição de 20 anos.

Sim, A criança prodígio é um homem agora, não tem idade suficiente para beber, mas mais do que idade suficiente para continuar uma carreira de luta de gaiola que o viu vencer nove de suas 10 primeiras lutas, incluindo as três últimas. Em seguida, Rosas é Vince Morales, um veterano experiente conhecido por sua vantagem, se nada mais.

Isso deve ser uma layup para as Rosas ainda matrimentes e, com relação ao sempre jogo Morales, é exatamente assim que isso deve acontecer. A velocidade, o atletismo e a luta livre de Rosas são exatamente o tipo de atributos que normalmente soletravam problemas para Morales. “Vandetta” tem as habilidades para colocar Rosas em perigo, mas o peso -de -gabarito deve ser capaz de desligar e moer Morales.

Ele poderia terminar tarde, mas espero que Rosas tenha que trabalhar por três rodadas para ganhar a vitória.

Escolha: Rosas Jr.

David Martinez vs. Saimon Oliveira

Saimon Oliveira não lutou há mais de dois anos, então é melhor ele esperar que seu cardio esteja pronto porque David Martinez o fará se mover.

Martinez, uma assinatura da série de concorrentes de 2024, tem tudo a ver com agilidade e ângulos. Ele convidará Oliveira para persegui -lo, misturando -se em defesa apertada com contadores inteligentes antes de soltar as mãos. Seu ritmo aumentará à medida que a luta progride, assumindo que não termina na primeira rodada.

Está em Oliveira misturar as artes marciais para tirar Martinez do ritmo, mas não sei quão eficaz a luta livre do brasileiro estará nessa partida. Martinez mantém os quadris até agora, Oliveira desperdiçará uma enorme quantidade de energia se não puder montar suas quedas de maneira eficaz.

Eu vejo Oliveira lutando com um senso de urgência que levará à sua desgraça quando Martinez supera sua estratégia mais cedo e o kos na rodada de abertura.

Escolha: Martinez

Ronaldo Rodriguez vs. Kevin Borjas

Ronaldo Rodriguez é um lutador clássico de primavera enrolada. Ele está pronto para desencadear a ofensa a qualquer momento e, quando o faz, vem na forma de rajadas imprevisíveis de luta livre e balanços selvagens no stand -up. Ele também tem uma tendência a esperar muito tempo para ir, o que levou a algumas partidas instáveis ​​de suas lutas no UFC.

Esses lapsos defensivos podem ser caros contra Kevin Borjas, uma talentosa série de concorrentes que assinou que lutou por alguns confrontos difíceis. Felizmente, ele liderará a dança se Rodriguez o deixar, aproveitando o espaço para atacar com seu estilo impressionante de rodas livres.

Estou rasgado aqui, porque Rodriguez deve ser capaz de lidar com uma vitória se a situação exigir, mas também o vi comer tantas fotos limpas e se safar com pura resistência. Essa não é uma estratégia sustentável e Borjas pode ser o único a lhe ensinar uma lição dura.

Borjas por nocaute.

Escolha: Borjas

Preliminares

Edgar Presidez def. CJ Vergara

Ateba Gautier def. Jose Daniel Medina

Christian Rodriguez def. Melquizael Costa

Ano Loopy (11) def. Julia Polastia

Rafa Garcia def. Eu Pichel

Gabriel Miranda def. Jamall Emmers

Marquelo Mederos def. Austin Hubbard