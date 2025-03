Programa Assistência com Você realiza primeira edição de 2025 atendendo famílias do Barro Vermelho

O primeiro bairro de Penedo recebeu na tarde desta terça-feira, 25, o Programa Assistência Com Você, trabalho do governo Ronaldo Lopes que descentraliza a prestação de diversos serviços.

A primeira edição do mutirão que prioriza famílias de baixa renda, em 2025, levou ao Barro Vermelho equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASDH), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN).

O primeiro Assistência Com Vocé de 2025 aconteceu na praça situada por trás da Colônia de Pescadores, área recuperada pelo Prefeito Ronaldo Lopes e ponto de referência para a nova sede do CRAS do Bairro Santo Antônio.

“Que dia especial! Nosso primeiro Assistência Com Você do ano foi um sucesso e a participação da comunidade do Barro Vermelho fez toda a diferença. Foi gratificante estar mais perto da população, levando serviços essenciais a quem precisa”, disse a Secretária Ana Teresa Lopes, agradecendo a participação das pessoas e o trabalho das equipes.

Como de praxe, o encerramento do mutirão de serviços de cidadania terminou com o sorteio de brindes e a participação direta do Prefeito Ronaldo Lopes e do Vice-Prefeito Valdinho Monteiro, além de servidores, população e lideranças políticas.

