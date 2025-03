Punhos perdidos: Miguel Sanson quebra o ‘cotovelo do povo’ do rock à frente do knockout do SLAM

Bem -vindo à última edição de punhos perdidos, onde iluminamos brigas de todo o mundo que podem ter sido negligenciadas nesses momentos agitados em que parece que há um show de MMA todos os dias.

A única coisa que sou mais obstinadamente leal do que O lutador final É a minha assinatura do UFC Fight Pass, então cai sobre mim para lembrar a todos que ainda vale a pena ter o serviço on -line. Não apenas para a extensa biblioteca de brigas, mas também pela excelente cobertura do cenário regional e internacional.

Diga o que você quer sobre a sombria marcha da máquina do UFC, mas se você ainda deseja lutas de gaiola pura, há muita coisa em oferta se você carregar o Fight Pass e isso foi especialmente verdadeiro na semana passada.

(Muito obrigado como sempre @Barrellapierna para suas listas semanais dos melhores kos e submissões, e para @Grabaka_hitman Para fazer upload de muitos dos clipes que você vê aqui. Faça -lhes acompanhar e ligue o Patreon, se puder.)

Miguel Sanson vs. Chris Johnson

Taezhon Mason vs. Mason Lackie



As honras de líder nesta semana tiveram que ir a Miguel Sanson por seu tocante tributo no meio da rocha.

Sim, você está vendo corretamente. Esse é o cotovelo do povo.

Sanson pode não ter colocado tanto chia quanto o grande Dwayne Johnson, mas está claro que sua intenção era entreter os milhões (e milhões) assistindo em todo o mundo com essa técnica de aterramento e libra raramente visto.

Aqui está uma comparação lado a lado, cortesia de Happy Punch:

Deve-se notar que o cotovelo não terminou a luta (semelhante à manobra de assinatura de Rock nem sempre levou a três acusações), mas o oponente de Sanson, Chris Johnson, foi essencialmente feito naquele momento. Só foi preciso um grande golpe e mais algumas greves terrestres para acabar com uma performance memorável.

O peso de 25 anos de idade venceu três lutas consecutivas para melhorar seu recorde profissional para 7-2. Vamos torcer para que Sanson tenha uma carreira mais significativa do que o último cara a tentar uma impressão rock.

No início do cartão, o peso de penas amador Taezhon Mason não sugere exatamente a banda por uma música doce do queixo, mas este é um knockout para chute de cabeça adorável da mesma forma.

Marcus Nash vs. Felipe Rocha

Artur Minev vs. Shane Keefe

Nico Echeverry vs. Devon Dixon



Não sei o que estava acontecendo em Houston no domingo passado, mas as pessoas estavam sendo achatadas de todas as maneiras.

Marcus Nash trouxe a brutalidade a Felipe Rocha, que não queria parte dela. Depois de ver o uppercut com o qual Nash o criticou, você pode entender o porquê.

Depois que Rocha começou a levantar desesperadamente as mãos, ninguém teria culpado o árbitro se ele tivesse para parar a luta naquele momento. Isso poderia ter salvado Rocha uma conta do hospital.

Artur Minev não deu a Shane Keefe a chance de reagir quando ele acabou a uma milha de distância antes de despachar uma bola rápida de 102 mph (ei, o beisebol está de volta!).

Oh, você pensou que estava fora de alcance? ERRADO.

E depois há o que Nico Echeverry fez com Devon Dixon.

Apenas o giz direto descreve na gaiola Fury FC naquela noite.

Não foi muito melhor para combatentes derrotados no LFA 204 em Mashantucket, Conn.

Um Tuan Ho precisava de apenas 16 segundos para tirar Jimi Natividad.

Um chute de cabeça dura começou a sequência de nocaute e o chute dianteiro do meio apareceu para serem saídas do espírito de luta que Natividad havia deixado. A enxurrada final era elementar a partir daí.

Na penúltima luta da noite, Dylan Mantello pegou Ednilson Santos com uma combinação limpa que fez Santos fazendo uma perna fedida de livro.

Rashad Evans ficaria orgulhoso. Ou envergonhado novamente. Eu não tenho certeza.

O veterano de putes perdido Joe Giannetti voltou à coluna da vitória com esse uso escorregadio do triângulo para marcar um TKO na posição inferior.

Giannetti vem trabalhando há anos desde que ficou aquém do TUF 27 Finale Em 2018. É hora de o UFC devolver a ele? Ele falou com meu melhor amigo Mike Heck antes da luta de sábado e parece que ele tem a cabeça no espaço certo, caso ele tivesse outra oportunidade de entrar no octógono.

Mateus Rodrigues vs. Diogo Ferreira

Patrick Gomes vs. Lucas Caldas



Na Shooto Brasil 128, no Rio de Janeiro, Mateus Rodrigues girou Diogo Ferreira, com uma precisão direto para o templo.

Quando uma greve o coloca no chão de frente para o seu oponente, vou dizer que é uma boa parada.

O dedo de vergonha para Lucas Caldas para esse piso ilegal que resultou em sua desqualificação.

Lucas Caldas perde pelo DQ depois de bater a merda absoluta de Patrick Gomes por 10 minutos e aterrissar um golpe no corpo. Gomes não pode continuar e é recompensado a vitória. Ainda estou pensando em Caldas invicto. #Shootobrasil128 pic.twitter.com/4tf4ukbts7 – Capa (@grabaka_hitman) 22 de março de 2025

Para ser justo, aqui no MMA Fighting nos sentimos um pouco responsáveis ​​quando coisas assim acontecem, pois frequentemente defendemos as virtudes de trapacear em uma luta. No entanto, sempre enfatizamos não ser pegos e essa infração era tão clara quanto o dia. É apenas uma boa trapaça se não lhe custar a luta, cara!

Jair Perez vs. Marco Reynoso

Sofia Montenegro vs. Jhovanna Ruiz

Gustavo Navarrete vs. Raymundo Olvera

Carlos Perez vs. Miguel Calderon



O campeonato de Budo Sento ocorreu na Cidade do México na quinta-feira (acho que também há outra promoção de pinça rinky na cidade) e a impressionante parte do cartão foi inacreditavelmente violenta.

Para aqueles que não sabem, as partidas do BSC são essencialmente kickboxing com luvas de MMA, o que leva a momentos como este:

Esse primeiro knockdown provavelmente termina em um final para Jair Perez em uma luta de MMA, mas, em vez disso, recebemos uma acusação de oito e porque Marco Reynoso é muito difícil para o seu próprio bem, ele responde e volta para lá. Então ele é pulverizado ainda pior.

Sofia Montenegro percorreu Jhovanna Ruiz, levando a um momento de “No Más”, se eu já vi um.

Se o ataque do seu oponente fizer você lentamente cair contra a gaiola, estou chamando isso de um forte indicador de que a luta acabou.

Como foi o seguinte:

Gustavo Navarrete pegou o chute de Raymundo Olvera e disparou a mão direita pelo meio para o Ko de um tiro.

E em outro momento de “realmente não precisamos da contagem”, Carlos Perez virou Miguel Calderon de dentro para fora com um chute de giro de foice para o corpo.

Pare de contar e comece a chamar a ambulância!

