Raphinha, ousada no anterior da Argentina vs. Brasil, prometeu um gol e “uma surra”

Raphinhaatacante do Seleção do Brasilele antecipou O clássico na terça -feira Com a Argentina para o Qualificadores da América do Sul E ele aqueceu o anterior.

Talvez o nome principal do Brasil no futebol mundial em 2025, o atacante Raphinha seja uma das esperanças de Canarinha contra a Argentina, na próxima terça -feira, no monumental. E no que diz respeito à mentalidade do jogador do Barcelona, ​​os fãs brasileiros podem se sentir encorajados. Em uma entrevista com Romário TVAssim, Ele prometeu marcar os argentinos e também “espancá -los”.

O histórico perguntou a ele o que aconteceria contra a equipe de Scaloni, “graças a Deus” sem Messi desta vez, e se o Brasil o vencesse. Raphinha foi esmagadora: “Sim, Vamos espancá -los, sem dúvida“

“Gostei! Na Argentina, você tem que bater nele, dói! Eles são um P*”, respondeu o atacante vencedor da Copa do Mundo de 1994.

No final da entrevista, Romário perguntou se Raphinha “Ele fará o objetivo contra a Argentina“O atacante Ele respondeu que sim e que “eles fodem“.