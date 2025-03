Raúl Jiménez: Man Orchestra

O experimento de Javier Aguirre colocando a dupla de Jiménez-Giménez favoreceu Raúl, que mostrou que ele é mais do que um goleador … Ele se revelou como o homem da orquestra de Tri.

O experimento de Javier Aguirre com a dupla de Jiménez-Giménez como chefe da seleção mexicana teve uma revelação agradável: Raúl é um ‘9’ que também joga de ’10’.

Em homenagem à verdade, o casal do atacante não parecia o esperado, mas o jogador de futebol do Fulham fez para mostrar um amplo repertório de recursos para longe de seu habitat natural, a área.

Ele emitiu uma cadeira sobre vários conceitos de futebol que parecem básicos no papel, mas que na execução têm um alto grau de dificuldade.

Ele se jogou no meio -campo para receber a bola e lidar com os fios da equipe; Ele jogou de volta para o Marco, distribuiu jogo, desperdiçar comércio defensivo e, o mais importante, definido quando teve que fazê -lo.

Raúl Jiménez comemora antes do Panamá. Getty Images

Quatro gols em dois jogos não fazem justiça total ao atacante do Tricolor, que imprimiu o ‘ab-c’ de um manual de como fazer tudo certo.

Eles não são elogios desproporcionais, a quase 34 anos Raúl Jiménez está se tornando um jogador de futebol total, um ‘professor’ que coloca seu talento em benefício do coletivo.

jogar 3:45 Por que a equipe mexicana chega depois de ser coroada na Liga das Nações da Concacaf? Especialistas de futebol picantes analisam a melhoria do segmento agora com um olho na Copa de Ouro e a caminho da Copa do Mundo de 2026.

A celebração de seus objetivos que abre os braços para receber a ovação que reconhece os artistas é apenas um pequeno graças a um trabalho que não pode ser resumido com estatísticas.

É uma pena que a Copa do Mundo esteja a mais de um ano, porque hoje a equipe nacional tem um jogador que não pede nada aos atacantes mais poderosos da esfera. De fato, competir com eles todo fim de semana na Premier League.

De seu domínio na coleção de penalidades, há pouco a acrescentar: é uma garantia, não há razão para o fã mexicano sofrer quando o ‘9’ está emergindo do local. Sempre há uma certeza: a bola terminará na rede.

Como se isso não fosse suficiente, já em algumas ocasiões com a camisa nacional, ele mostrou que, em plena maturidade, ele trabalhou na execução de lances livres para aumentar os recursos em seu repertório. O gol contra o Canadá é um portent para a maneira como a bola Libra a barreira por um lado e entra no cargo, apesar do vôo malsucedido do goleiro.

Raúl há muito tempo voltou e desafiou as várias vozes que encerraram sua carreira. Toque, aproveite e leve -o por ‘O homem da orquestra‘.