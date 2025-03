Raúl Jiménez quebra a maldição do México na Liga das Nações

O México venceu a Liga das Nações em sua terceira tentativa, graças à exposição de Raúl Jiménez na Final Four e à final contra o Panamá

O CONCACAF É pintado novamente com verde, branco e vermelho. Uma penalidade deu a ele México Seu primeiro Liga das Nações da Concacaf, onde Raúl Jiménez tornou -se a figura do Seleção nacional mexicana Na quarta final, convertendo os dois gols que a equipe precisava vencer por 2-1 para Panamá.

México Ele sofreu uma equipe panamenha que chegou ao Sofi Stadium para jogar, gerar dor de cabeça para a equipe mexicana e apenas seus próprios erros deram a Javier Aguirre um novo título no nível de seleção, 16 anos depois.

A equipe do Panamen começou melhor. Após uma série de leilões, Adalberto Carrasquilla terminou de fora da área, mas Luis Malagón cobriu um tiro poderoso que ameaçava incorporar o arco.

O México venceu a Liga das Nações em sua terceira tentativa, graças à exposição de Raúl Jiménez na Final Four e à final contra o Panamá. GetTyimages

México Ele desligou os espíritos de seu rival com uma peça em que a confusão da transportadora Orlando Mosquera permitiu que Raúl Jiménez abrisse o placar com um cabeçalho. O sucesso do TRI e os fãs no Estádio Sofi estavam empolgados com a possibilidade do título.

Santi Giménez procurou uma bola com profundidade, venceu a rodada para Edgardo Fariña, fez espaço e se aproximou do arco para terminar apenas um lado.

A equipe de Canalero pegou a bola e começou a gerar antes de uma defesa mexicana que sofreu, estava nervosa e deixou o rival ser plantado em sua área. José Luis Rodríguez gerou perigo na área, primeiro com um centro que não foi bem coberto por Fariña e, mais tarde, um tiro de distribuição média que fez Luis Malagón olhar com uma boa lança.

Raúl Jiménez esteve presente na final da Liga das Nações. Foto/Etienne Laurent

A intensidade de Panamá trouxe o empate contra o Seleção nacional mexicana Isso deixou seu rival crescer. Em um chute de canto, Johan Vásquez conseguiu chutar Cecilio Waterman dentro da área. O apito foi para o VAR e marcou o criminoso que Adalberto Carrasqulla executou perfeitamente.

O Seleção nacional mexicana Ele procurou assumir o controle de uma equipe vermelha que levantou paredes e procurou vencer com força física. México Ele controlava a bola, o ritmo, mas eles não estavam claros, nem tinham uma ação real de perigo.

México Ele se desesperou, os 68 mil fãs presentes em Inglewood, principalmente mexicanos, perderam os papéis e o grito discriminatório apareceu.

Quando tudo parecia escrito para ir para vezes uma mão inocente de José Córdoba apareceu. A figura de Raúl Jiménez reapareceu. Com a personalidade, o jogador de futebol do Fulham foi plantado a partir do local e venceu a armadura para seu segundo gol da noite.

México Ele se levantou no pódio com o único título que não havia alcançado no CONCACAF e colocou seu nome em uma estatística que claramente dominava os Estados Unidos.