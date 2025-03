Raúl Jiménez, terceiro artilheiro da seleção nacional mexicana

O atacante marcou quatro gols na liga das Nações. Apresentamos como a lista de pontuadores máximos da seleção mexicana seleção.

Raúl Jiménez Já está entre os três melhores goleadores Na história do Seleção nacional mexicana. O atacante que milita no Fulham da Premier League marcou os dois gols que deram o triunfo para México 2-1 contra o Panamá, na final do Nações da liga do CONCACAFe ganhou o título do torneio.

Jiménez Ele marcou os quatro gols da seleção mexicana na Final Four, alcançou 39 pontuações com a jaqueta tricolor e promoveu o terceiro lugar dos principais marcadores do Seleção nacional mexicana, levando em consideração apenas correspondências contra seleções afiliadas à FIFA.

Quinta -feira passada ele marcou o dobro na semifinal do torneio do CONCACAF contra o Canadá e manteve um gol de Cuauhtémoc brancoque é o símbolo mais representativo da América e um dos mais importantes da história da seleção.

Raúl Jiménez levou a seleção mexicana para a final da Liga das Nações com o dobro. Foto AP

Raúl Jiménez Demorou oito minutos para marcar um gol na final e no trecho final da partida, ele marcou seu gol 39 com o Seleção Nacional, Com o que chegou ao terceiro lugar dos marcadores históricos, superando Cuauhtémoc branco e apenas abaixo Javier Hernándezque ocupa a primeira posição com 52 gols e Jared Borgettique alcançaram 46 gols.

Jiménez Ele teve alto e baixo em sua carreira, especialmente após uma lesão no crânio que sofreu em novembro de 2020, após um confronto com David Luiz. O contato o afastou dos tribunais por oito meses e gradualmente retomou seu nível para o ponto atual, onde ele é um dos referentes do tricolor e aparece no Fulham da Premier League.

“É algo que eu sempre trabalhei, desde que estava na América, pratiquei os lances livres, mas primeiro não tive essa hierarquia para agarrar a bola e tocá -la e jogá -la”, disse ele após o jogo contra o Canadá no gol livre que ele fez.

“Sempre tive confiança, sempre esteve lá, mas chega um momento em que você pega a bola e vê -me algo”, acrescentou ele Raúl Jiménez na conferência de imprensa.

Percuradores máximos da seleção nacional mexicana

Javier Hernández: 52

O ‘Chicharito’ começou sua carreira em 2009. Entre duelos amigáveis ​​e oficiais, em torneios como Gold Cup, Copa América, Confederações da Copa e Copas do Mundo, Hernández conseguiu se infiltrar na primeira posição do Perguntas máximas do Seleção nacional mexicana Devido ao seu cheiro de pontuação. Vale ressaltar que a última chamada que ‘Chicharito’ teve foi em 2019.

Jared Borgetti: 46

O ‘Desert Fox’ alcançou essa quantidade de anotações de 1997 a 2008, quando se retirou da equipe Tricolor nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, que ele também dirigiu Javier Aguirre.

Raúl Jiménez: 39

Jiménez Ele é uma parte importante do Tricolor desde 2013, um ano depois de ganhar o ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Hoje à noite antes Panamá Ele alcançou 39 marcadores de pontuação em escala na história do tricolor.

Cuauhtémoc branco: 38

A figura americana estreou com o Seleção nacional mexicana Em 1995. Foi uma peça importante para obter a Copa das Confederações de 1999 quando o Brasil foi vencido no Estádio Azteca em um dos resultados mais importantes na história do tricolor.

Cuauhtémoc White, quando joguei com o time do México. David Cannon/Getty Images

Blanco Ele se comportou com a jaqueta tricolor até a Copa do Mundo de 2010, onde até fez um gol de penalidade para a França na fase de grupos. Além disso, em seu ritmo, ele tinha muitas controvérsias, especialmente a de estar fora da Copa do Mundo na Alemanha de 2006.