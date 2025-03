Reação: ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC Cain Velasquez condenado a 5 anos de prisão

Cain Velasquez recebeu sua sentença e é muito melhor do que a defesa pediu.

Na segunda-feira, o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC recebeu uma sentença de cinco anos de prisão depois de se comprometer com não-contestado no tribunal em abril passado, depois de enfrentar várias acusações, incluindo tentativa de tentativa premeditada, acusações de agressão criminal e outras acusações de armas relacionadas após sua prisão em 2022.

As acusações surgiram de uma prisão em fevereiro de 2022, depois que Velasquez fez uma perseguição de carros em alta velocidade, indo atrás de um veículo que continha Harry Goularte, um homem acusado de molestar seu filho em uma creche de propriedade de sua mãe. Velasquez disparou rodadas de pistola calibre .40 no veículo, atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, que sofreu ferimentos não fatais, no braço. O procurador do distrito estadual na Califórnia pediu que Velasquez cumpra 30 anos para a vida na prisão.

Velasquez também recebe crédito pelo tempo servido.

