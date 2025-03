Real Madrid: Como Ancelotti gerencia as rotações?

A acusação de fósforos é excessiva para vários jogadores e, embora Ancelotti seja um especialista, seu gerenciamento de rotações no Real Madrid ainda deixa dúvidas

Madri – o grande calcanhar de Aquiles de Carlo Ancelotti nele Real Madrid Tem sido o Falta de rotações. Definitivamente. Muitos são fãs ou pontos dentro do clube onde o italiano é atacado do que o gerenciamento Não foi adequado em um ano em que mudanças e descanso deveriam ter sido prioritários.

E mais quando, de acordo com as mesmas vozes críticas, o Real Madrid Ele levou para expandir o fundo do armário. E existem vários nomes, seguindo o que foi ouvido e analisado, os do centro da raiva de Merengue: Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler e Endrick.

Ancelotti tem seu jogador mais regular em Valverde Angel Martinez/Getty Images

O caso de Valverde tem sido o mais relevante. A quantidade de minutos que o Uruguai teve foi incrível. Somente com o Real Madrid, o meio -campista tem 45 jogos disputados com 3.782 minutos jogados. Insistimos que ele jogou, em meados de março, 45 jogos disputados. Uma verdadeira barbárie, levando em consideração o que ainda está à frente com as três competições em que Madri está vivo na Copa do Mundo do Clube que será disputada entre junho e julho.

É aí que as fontes que a ESPN gerencia perto de Ancelotti, enfatizou que espremer Valverde foi causado pela ausência de importante planejamento esportivo, especialmente nas costas, onde o passarinho teve que jogar como um lado na ausência de eficaz. Eles reclamam desde o mesmo setor que os ferimentos de Éder Militão e Dani Carvajal prejudicaram o resto da equipe, ao qual tiveram que adicionar a recuperação tardia de David Alaba. É por isso que Ancelotti foi forçado a reposicionar Valverde, mas também Aurélien Tchouaméni em posições defensivas.

Valverde ficou ferido há um mês porque seu corpo disse o suficiente e precisava, como todos os outros, um pouco de descanso.

Muitos se perguntaram no início da temporada por que Dani Ceballos não jogava mais. Com a falta de rotações e o início das lesões, começaram a ser indiscutíveis até 31 jogos nos últimos meses. No entanto, a carga de minutos não foi a mesma, passando claramente de menos para mais até que complete 1.518 minutos até agora nesta temporada. Uma nova lesão, desta vez mais seriamente, fez com que os andaluzes parassem sua progressão e, portanto, sua contribuição para a equipe.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

A defesa tem sido a principal dor de cabeça. Pois o que já foi comentado e para o Tozudez de Ancelotti por não olhar para a pedreira. A promoção de Raúl Asencio mostrou que em Valdebebas também há matéria -prima. E ele também diz que leva mais de mil minutos e dez jogos como um portador indiscutível, onde, apesar da recuperação de David Alaba, um buraco foi feito.

Outro entalhe no revólver dos sessões críticos do setor, ainda assim, por que Endrick não jogou mais. De dentro, eles deslizam ESPN de que é muito difícil dar minutos a um jovem que tem à frente de Vinícius Junior, Kylian Mbappé e Rodrygo.

Mas houve momentos em que a falta de adaptação dos franceses, os ferimentos dos brasileiros e a fadiga acumulada poderiam ter dado mais chances a um jogador que poderia ter tido mais destaque.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

E em 28 jogos disputados, Endrick tem 6 gols. No entanto, o fato principal é que essas metas -alvo alcançadas em apenas 496 minutos contestadas. A porcentagem de gols por minutos jogada é importante e ninguém entende o ostracismo do jovem Carioca.

Nem ninguém entende por que Arda Güler foi relegado à ata do lixo. Ele é um garoto para o qual o Real Madrid fez uma aposta importante. Mas ele não jogou e seu destaque está diminuindo: 31 jogos disputados, 1089 minutos disputados, 3 gols e 3 assistências. Certamente é um pano de pobre, mas se não desfrutar de continuidade, é difícil vê -lo crescer. É por isso que uma tarefa de verão não é descartável.

Com os dados sobre a mesa, do ambiente de Ancelotti insiste que, apesar da falta de rotações, o Real Madrid está vivo na Liga dos Campeões da UEFA, tem um pé e meio na final da Copa del Rey e está pisando logo após o FC Barcelona, ​​na Laliga. Ou seja, ele continua a optar pelo trigêmeo, apesar do cansaço, do jogo e das críticas ao meio ambiente. É por isso que a paciência é solicitada por dentro e que os saldos são feitos no final do ano, onde as atas, como promessa da ESPN, acabarão dando recompensas àqueles que levam menos horas de vôo. Veremos se o avião Merengue, nesse caso, termina sem problemas.