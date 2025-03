Real Madrid, otimista com os avanços de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold e Real Madrid estão em sintonia para chegar a um acordo que leva o inglês a assinar como um agente livre

Madri – o Real Madrid É “muito otimista“Em relação às suas opções para Fichar um Trent Alexander-Arnold como Agente livremas uma fonte informou a ESPN que ainda não há acordo fechado Com o internacional inglês.

As duas partes têm uma grande harmonia e entende -se que não haverá problema acordo que, pelo menos do Real Madridocorre o mais próximo da ausência dos últimos toques e da empresa, de acordo com a mesma fonte informa a ESPN.

Alexander-Arnold, em uma partida com o Liverpool Jan Kruger/Getty Images

O Real Madrid já tentou a assinatura de Trent Alexander-Arnold durante o último mercado de inverno, mas o Liverpool se recusou a deixá-lo sair, apesar de saber que poderia perdê-lo de graça no verão.

A ESPN já relatou que o Real Madrid retornaria à carga para a próxima temporada e uma fonte garante que as conversas com o ambiente do jogador sejam mantidas desde então.

Em outubro, após a lesão de longo prazo de Dani Carvajal, a ESPN já informou que Alexander-Arnold era o jogador de futebol que mais gostava de Madri para reforçar a posição por seu potencial e por sua capacidade de contribuir também para posições mais avançadas.

Nos últimos anos, Madri já contratou David Alaba, Antonio Rüdiger ou Kylian Mbappé como agentes livres depois de encerrarem seus respectivos contratos com o Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain.

Os 26 anos de Alexander-Arnold fazem de Madri ver como a oportunidade de apresentar e futuro ao qual devemos adicionar extensa experiência internacional em competições européias. Isso, adicionado a Dani Carvajal, tem 33 anos, o torna um complemento ideal para lutar pelo lado certo no presente e uma substituição de garantias para o internacional espanhol no futuro.

Madrid também tem o versátil Lucas Vázquez, mas, se for assinado como o acordo parecer, será a primeira vez que possui dois direitos específicos após a partida de Álvaro Odriozola em agosto de 2023. Portanto, seria cumprido.