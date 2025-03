Record Barcelona Shoots em Laliga

Barcelona vence o Osasuna no jogo pendente e atira na Laliga, ficando sozinho na liderança.

Barcelona está apenas em frente à Laliga. Hansi Flick, zangado, proclamou no anterior que a melhor resposta da equipe à recusa em adiar sua partida contra osasuna e carregá -lo com um calendário de demência foi “Win” … e a equipe respondeu. Com 3-0 vitória.

Foi aberto por Ferran Torres e fechou Robert Lewandowski, assumindo que, hoje, isso Barcelona Desfrute de um estado de graça indiscutível, com o primeiro, o segundo e até a terceira unidade. Assim, entre as ondas do público, lembretes do Real Madrid, Algarabía e um otimismo desencadeado, o Barcelona andar sem frear na liderança, no ritmo de registro.

Robert Lewandwoski esteve presente no placar para colaborar na vitória do Barcelona para osasuna. Imagens Clive Brunskill/Getty

Ele respondeu Barcelona ao desafio que liga sua oitava vitória consecutiva em Laligaa melhor marca do curso e superando os sete com os quais o campeonato começou … até que ele perdeu no oitavo encontro, visitando osasuna que nesta quinta -feira cedeu ao futebol e intensidade dos filmes, que praticamente condenaram a vitória no primeiro tempo.

Ele pagou fatura, sim, a equipe do Barça pela lesão de Dani Olmo, cujo alcance preocupa uma equipe que deve girar com um tino final nas próximas reuniões, contra Girona no domingo e no Metropolitan na quarta -feira seguinte, embora, no início, tenha alcançado o primeiro dos objetivos: permanecer apenas na liderança da liderança para confirmar

Dez minutos mantiveram o 0-0 osasuna em Montjuïc. Aos sete Olmo, um gol claro falhou, assistido por Alejandro Balde, e o onze balde deu a Ferran Torres, manchete em vez de Lewandowski e não falhou em sua consulta com o objetivo, abrindo rapidamente a lata para evitar nervos.

Foi, a primeira meia hora, um esmagador quase continuado do Barça, que ciente de que o desgaste físico apareceria após o intervalo, queria resolver a inveja o mais rápido possível. Então foi quando Sergio Herrera dominou Olmo … e a penalidade que ele parou deveria ter sido repetida para a entrada de Moncayola na área antes do tiro.

Repita, gol, 2-0 e, em 20 minutos, a vitória apontou para um líder que não parou em seus esforços quase para o resto, advertido, é suposto, de acidentes anteriores.

Sem mais

Mas se alguém temia que o desgaste físico tenha passado no segundo tempo para o Barça, Flick sabia como gerenciar os minutos de seus jogadores. Forçado a colocar Fermín por Olmo antes de meia hora, depois que o intervalo deu entrada, depois de muitos jogos sem aparecer, Pablo Torre …

E ambos Fermín, assistente de 3 a 0 para Lewandowski, que mais tarde entrou, como Torre mostrou ao treinador que eles estão prontos e preparados para desfrutar da confiança necessária nesses jogos de demanda máxima.

Se a equipe de Navarro quisesse encurtar, foi Barcelona quem transformou a vitória em uma vitória, para fechar debates e atirar à frente da classificação. Dez dias para terminar a Laliga, o torneio vestido de Barça.

Porque é o Barça, hoje, o principal favorito. No momento …