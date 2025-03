Reinier de Ridder planeja forçar Bo Nickal a lidar com ele: ‘Quem quer nos ver atacar?’

Reinier de Ridder se orgulha de se chamar de artista marcial misto, mas ele nunca vai se esquivar de seu jogo de luta de classe mundial.

Em 19 vitórias na carreira, o ex-campeão de duas divisões em um campeonato tem 13 envios em seu currículo, e ele já tocou seus dois primeiros adversários desde que ingressou na lista do UFC. Mas seu próximo confronto no UFC Des Moines em 3 de maio apresenta um desafio muito interessante quando De Ridder enfrenta três vezes o lutador nacional Bo Nickal, que também é uma das perspectivas mais sensíveis a já competir no UFC.

Enquanto Nickal mostrou sua luta dominante no passado, ele foi fortemente criticado por se recusar a fazer quedas em seu passeio mais recente contra Paul Craig, que quase exclusivamente jogou nos pés.

“Não foi tão bom assistir.” De Ridder disse ao MMA lutando pela última vitória de Nickal. “Mas ele mostrou que seu impressionante não é tão ruim. Ele também tem um trabalho de pés bastante decente. Ele bate bastante. Ele joga tudo na que sobrou overhand. Mas ele não foi realmente capaz de fazer uma declaração nessa luta. Talvez ele tenha tido uma noite ruim, quem sabe?”

Por todas as maneiras pelas quais De Ridder tem confiança correspondendo às suas habilidades impressionantes contra Nickal, ele sabe que essa não é a razão pela qual esse confronto foi montado.

Essa luta pode colocar um dos mais desagradáveis ​​especialistas em submissão de toda a lista do UFC contra um lutador de classe mundial com uma longa lista de realizações para apoiar essa alegação. Mas depois de assistir Nickal se recusar a se envolver com Craig no chão, De Ridder espera que ele precise forçar o ex -aluno da Penn State a agarrá -lo.

“Acho que tenho que fazê -lo lutar”, disse Ridder. “Como vimos na luta de Paul Craig, acho que ele tem muito medo do jiu-jitsu no chão. Ele está com muito medo de ser pego com alguma coisa. Então, acho que preciso fazê-lo lutar.

“Eu preciso me aproximar, pressionar ele, acertá -lo algumas vezes, e acho que ele definitivamente começará a atirar. Acho que essa luta foi vencida ou perdida no clinch. É aí que a maioria da luta vai acontecer e a maioria das trocas de que está de trás.

Muitas vezes, no passado, quando dois gravadores incrivelmente de alto nível se encontram no UFC, a luta se transforma em um concurso de ataque desleixado, porque nenhum lutador quer desistir de uma polegada se a ação chegar ao chão.

Por mais que De Ridder não tenha medo de trocar as mãos com Nickal, ele sabe que não é o que o UFC quer dessa luta, muito menos os fãs comprando ingressos ou sintonizando o evento de assistência a esse co-principal em maio.

“Quem quer nos ver greve?” De Ridder disse com uma risada. “Nós dois somos atacantes decentes, mas vamos lá, vamos nos divertir. Como Demian Maia e Ben Askren na primeira rodada. Ninguém quer ver essa merda.”

Todas as piadas à parte, De Ridder promete que está pronto para o que for jogado contra ele, mas não pense por um segundo que ele não forçará o problema se Nickal se recusar a se envolver com ele para evitar uma troca de luta.

Ele é rotulado como especialista em envio, mas De Ridder nunca esquece suas raízes no judô, por isso, se ele tiver tempo e oportunidade para deixar Nickal em sua cabeça, é exatamente isso que ele fará.

“Eu penso [I can take him down]. Acho que terei uma chance disso também “, disse Ridder.” Eu sempre treinei com muitos lutadores de alto nível, especialmente aqui na Flórida [at Kill Cliff FC]. Algo que sempre notei é o trabalho da parte superior do corpo é onde faço o meu melhor trabalho normalmente.

“Na maioria das lutas, ele realmente não chega lá, como na luta de Kevin Holland, eu já poderia derrubá -lo com o único [leg takedown]mas meu primeiro amor é o judô, e se eu puder jogá -lo um pouco, isso seria muito bom. ”

No papel, De Ridder já está assumindo o maior risco com essa luta, porque o UFC o classificou entre os 15 primeiros no peso médio, enquanto Nickal ainda está sentado do lado de fora olhando.

Enquanto ele esperava um oponente entre os cinco primeiros como Khamzat Chimaev para sua próxima aparição, De Ridder definitivamente entende quanto valor o valor é importante no UFC e Nickal definitivamente se qualifica nessa categoria.

“Eu realmente queria um dos cinco primeiros, mas agora Bo Nickal é pelo menos um nome dos cinco primeiros, certo?” De Ridder disse. “Ele é um cara muito conhecido, e se eu puder tirá-lo daqui também, acho que realmente se sai bem. Isso realmente me levará lá no ranking.

“Estou muito feliz com o confronto e, estilisticamente, também vai ser divertido. Vai ser legal ver quem tem a melhor luta.”

Se ele for capaz de ir lá fora e atrapalhar o hype em torno de Nickal em 3 de maio, De Ridder espera se encontrar em um lugar muito vantajoso na hierarquia da divisão.

O atual campeão dos médios do UFC, Dricus de Plessis, deve entrar em conflito com Chimaev no final deste ano e Nassourdine Imavov provavelmente está esperando nas asas depois que ele despachou recentemente Israel Adesanya de maneira impressionante em fevereiro.

Olhando para o leito da terra em sua divisão, De Ridder não pode dizer com certeza o quão alto ele pode escalar se terminar Nickal no UFC Des Moines, mas ele sabe que isso o coloca em uma posição muito vantajosa.

“Muitos caras do topo já lutaram”, disse De Ridder. “Quem sabe? Se eu puder fazer isso da maneira certa, sufoco -o cedo, acho que tenho algo a dizer pelo menos.”