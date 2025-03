Relatório da manhã | Chael Sonnen, intrigado com Conor McGregor Irish Presidency Run: ‘Eu realmente votaria nele’

Chael Sonnen não pode deixar de se perguntar como seria uma carreira política de Conor McGregor.

“The Notorious” anunciou recentemente sua intenção de concorrer à Presidente da Irlanda, um cargo de chefe de estado que é principalmente cerimonial. Independentemente disso, McGregor tem sido vocal sobre querer assumir o governo atual e prometeu fazer mudanças abrangentes, caso fosse eleito.

Em um clipe de reação do YouTube, Sonnen tentou entender a lógica de McGregor, ao mesmo tempo em que afirmava que ele era um cidadão irlandês elegível para votar, ele daria o aceno de McGregor.

“A questão é: Conor tem alguma aspirações políticas e Conor pode ser eleito na Irlanda?” Sonnen disse. “Há partes sobre Conor em que eu definitivamente votaria, mas também há muitas pessoas que eu conheço na Irlanda e elas não se importam com ele. Uma das primeiras coisas que ele fez é comprar imóveis em outros lugares. Os caras sempre tentam cometer esse erro. Eles apenas tentam que o aceno de uma bandeira e depois o acenam com a Itlahamas.

“Então, eu não sei que Conor poderia ser eleito e não sei se esse é o meu negócio. Não recebo um voto; se o fizesse, eu realmente votaria nele.”

McGregor, um ex-campeão do UFC de duas divisões e um dos atletas mais populares da história dos esportes de combate moderna, parece entrar no domínio político em meio a um longo hiato da competição. O jogador de 36 anos lutou mais recentemente no UFC 264 em julho de 2021, quando sofreu uma perna quebrada em uma perda para Dustin Poirier. Desde então, McGregor permaneceu fora de ação enquanto trabalhava na reabilitação de sua lesão, buscando interesses fora da gaiola e lidou com um par de ações civis de agressão sexual.

Seu retorno anunciado no UFC 303 em junho passado contra o rival Michael Chandler fracassou quando McGregor foi forçado a se retirar devido a uma lesão no dedo do pé. Sonnen já manifestou suas dúvidas sobre McGregor lutar novamente e ele não tem certeza se um salto para a política ou um retorno do MMA é mais provável.

“Conor McGregor vai concorrer ao presidente da Irlanda”, disse Sonnen. “Conor McGregor retornará ao UFC. Ambas são declarações ridículas fundadas em nenhum canteiro de verdade ou apoio. Ambas são declarações co-assinadas, apoiadas e apoiadas por um total grande de ninguém. Mas isso os torna falsos? Isso torna um deles menos verdadeiro?

“A idéia de Conor entrar na política, do que ele não sabe nada, não é o desqualificador da política. Conheço muitos políticos que não têm idéia do que se trata a política. Conheço várias pessoas que gostariam de impedir esses tipos de políticos e não podem e eles não o fazem quando a eleição acaba, ‘ele não sabe o que é? Nem sempre funciona contra você. ‘ Se você tem um sorriso agradável e uma capacidade de ficar na frente das notícias locais com uma mensagem, você tem uma probabilidade muito boa ou pelo menos melhor, portanto, a probabilidade de ser eleito para a política do que o especialista que sabe tudo sobre eles, mas faz xixi em suas calças quando ele fala no palco na frente das pessoas “.

Outra pergunta que Sonnen fez é se as ambições políticas de McGregor poderiam estar ligadas à sua relutância em voltar ao octógono ou à incapacidade do UFC de fazer um acordo com o empate de longa data. Sonnen acredita que as circunstâncias terão que ser adequadas para McGregor fazer essa caminhada até a gaiola novamente.

“Não acho que Conor tenha a coragem de morder mais uma vez, para preparar seu corpo para um caso pior, que deve se defender contra ataques desarmados o tempo todo e em seu lugar, o evento principal, que fica por 25 minutos”, disse Sonnen. “Isso é uma coisa ridícula pedir a qualquer humano que faça. E quando o UFC está coçando a cabeça e coçando a cabeça e batendo a cabeça na parede e eles não conseguem descobrir o que estão fazendo de errado e por que não conseguem assinar, eles podem mudar isso.

“O UFC não conseguiu que Khabib fosse lutar nº 30 e até hoje isso é porque eles não tinham vírgulas e zeros suficientes, quando na verdade o número necessário para mudar era a classe de peso de 155 foi o que lhe deu o ‘não’. Se você fizesse 170 anos, você teria Khabib a 30-0.

O QUE??? Wyatt Hendrickson fez uma virada impressionante contra Steveson nas finais de luta livre da NCAA com uma queda de embreagem do nada.

Declaração. Sean Brady fez a maldita coisa contra Leon Edwards no UFC London, tornando -se o primeiro lutador a terminar o ex -campeão dos médios.

Eterno. Yoel Romero mais uma vez encontrou mágica da terceira rodada no Boxing Dirty no sábado.

Novo. O veterano do peso da mosca Yuya Wakamatsu finalmente tem um ouro depois de nocautear Adriano Moraes.

RASGAR Adeus à lenda George Foreman, que morreu sexta -feira aos 76 anos.

Show pós-luta do UFC London.

UFC London Post luta Pressser.

Olhando para o próximo fim de semana já.

Quanto mais Dana White vai executar o UFC?

Para o próximo. Sean Brady deu uma surra em Leon Edwards no evento principal do UFC London? Ele é o novo candidato número 1 da Welterweight? Além disso, fazemos confrontos para Carlos Ulberg, Kevin Holland, Alexia Thhainara e o restante dos grandes vencedores de sábado.

Uma estrela nasce.

Ameaça tripla!

Oh meu Deus.

Acabamento desagradável.

Traga isso.

Estou em Miami agora treinando pronto para lutar. Alguém não importa. 145/155 – MOVSAR EVLOEV (@MOVSARUFC) 22 de março de 2025

Call-Out respondeu.

Semana de luta internacional @UFC trave -o em twrecks vs o problema – Terrance McKinney (@twrecks155) 22 de março de 2025

Fazendo o caso dele.

Mateus ficando desesperado para fazer as pessoas se importarem.

O UFC London não foi o cartão mais cheio de ação, mas vamos nos concentrar nos pontos positivos:

Sean Brady é de verdade! Ele fez três performances impressionantes desde que foi educado por Belal Muhammad e mais uma vez parece um candidato legítimo. É assim que você se recupera.

Kevin Holland pode realmente ficar no meio -médio (vou acreditar nisso quando o vir).

De sua entrada para uma estréia impressionante contra Molly McCann, Alexia Thhainara é minha nova lutadora favorita.

Chris Duncan e Nathaniel Wood avançaram em grande parte, mal posso esperar para ver o que vem a seguir para esses caras.

Por fim, os principais adereços para o maior azarão do UFC em Londres, Kaue Fernandes, que ganhou uma decisão desigual sobre Guram Kutateladze.

