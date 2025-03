Relatório da manhã | Gordon Ryan: Jon Jones ensaiou Donald Trump Dance durante o aquecimento para Stipe Miocic

Jon Jones fez questão de dominar uma jogada especial para o UFC 309, mas não foi para o Stipe Miocic.

No evento principal do pay-per-view de novembro no Madison Square Garden, em Nova York, Jones defendeu seu título de peso pesado do UFC com uma destruição clínica de Stipe Miocic. Foi a primeira luta pelo Miocic em três anos e meio, e aparentemente Jones estava tão seguro de vitória que tirou um tempo de seu aquecimento antes da luta para trabalhar em sua celebração.

Com o presidente Donald Trump em gaiolas, Jones atingiu a dança de assinatura de Trump na frente dele, e o canto Gordon Ryan diz que Jones dedica muito tempo a acertar o momento.

“Boa história de Jon Jones que ninguém sabe porque eu estava encurralando -o por sua última luta contra Stipe, e descobrimos que Trump estaria lá”, disse Ryan em um recente podcast Joe Rogan. “Por provavelmente um sólido 15 a 20 minutos, enquanto ele estava se aquecendo, ele está se preparando para sair para lutar pelo cinto e provavelmente 20 minutos desse aquecimento foi ele apenas praticando a mecânica sobre como fazer a dança de Trump corretamente”.

“Nós, tipo, procuramos”, acrescentou Ryan. “Nós do YouTube, e ele estava praticando a dança de Trump no vestiário se preparando para dançar.”

Embora Jones esteja apenas em sua segunda aparição no Heavyweight, o homem de 37 anos não é estranho às lutas pelo título. Durante sua corrida no topo da escada dos pesos pesados, Jones venceu 14 lutas do campeonato, incluindo oito defesas seguidas do cinturão de 205 libras de 2011 a 2015.

Rogan riu da história de Ryan, observando: “Quão confiante você está com a vitória, onde já está praticando sua dança da vitória?”

De acordo com Ryan, a equipe de Jones estava comprometida com o ensaio lúdico do campeão e eles o ajudaram a aperfeiçoar sua técnica como se estivesse perfurando uma combinação de acabamento em luta.

“O melhor é que éramos todos por isso”, disse Ryan. “Fomos tipo, ‘Não, as mãos precisam ser um pouco mais altas, um pouco mais baixas.’ Então, estávamos treinando -o através disso enquanto ele estava fazendo isso. ”

Erin Blanchfield (13-2) vs. Maycee Barber (14-2); UFC Vegas 106, 31 de maio

Bruno Silva (14-6-2, 1 NC) vs. Joshua van (13-2); UFC 316, 7 de junho

Eu nunca estive no acampamento de dizer que as pessoas não podem criar seus próprios apelidos, porque alguns atletas criaram alguns bons, mas mudar seu apelido depois de você já estabelecer uma marca decente? Não sei.

Eu não me importo com “La Leyenda”, mas definitivamente parece que Topuria está se preparando para uma queda, especialmente se seu primeiro oponente leve for o Islã Makhachev. A lenda pode terminar antes de começar.

