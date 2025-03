Relatório da manhã: Ilia Topuria afirma que o UFC prometeu uma luta pelo título leve

Ilia Topuria está confiando em Dana White e no UFC.

O campeão de penas está programado para subir para a divisão de 155 libras (e desocupar oficialmente seu cinturão com Alexander Volkanovski e Diego Lopes, preparados para lutar por isso no evento principal do UFC 134 em 12 de abril), embora ele ainda tenha recebido uma palavra oficial se ele estiver lutando contra o peso leve Islam Makhachev ou outro contorno para ganhar essa oportunidade.

Topuria conversou com a mídia após um evento de guerreiro em Madri, Espanha, no sábado, e ele garantiu a seus apoiadores que, não importa o quê, o UFC garantiu que sua próxima luta será o título leve.

“Não tenho muita certeza de qual será a minha próxima luta”, disse Topuria em espanhol (H/T MMA Marca, tradução via rodadas de campeonato). “A única coisa que tenho certeza é que a palavra do UFC é que minha próxima luta será para o título mundial. Isso é tudo o que sei. Depois, se for o Islã, se for Charles, não tenho ideia.”

“O cinto estará na linha”, acrescentou. “Será em jogo. Essa foi a promessa de deixar meu título vago. Eles sempre cumpriram suas promessas”.

Topuria não insistiu que Makhachev deve ser o único a enfrentá -lo; Em vez disso, Makhachev defende seu título contra “La Leyenda”, ou Makhachev faz um movimento frequentemente discutido até 170 libras, para que Topuria e outro candidato possam competir por um cinto leve vago.

Esse outro candidato poderia ser Charles Oliveira, que Topuria já manifestou interesse em lutar, provocando uma carne verbal entre os dois. No entanto, Oliveira recentemente descartou Topuria, dizendo que não é “uma grande luta”, que atraiu uma resposta nítida de Topuria, que questionou os elogios de Oliveira.

“Eu não desmoronei [Oliveira]Eu disse a verdade “, disse Topuria.” Ele tem 10 derrotas. Eu não disse mais nada. Ele tem 10 derrotas. Cinco por nocaute, quatro por submissão, um por decisão. Ele diz [lightweight] é a divisão mais difícil que existe. Quando ele estava lutando aos 145 anos, até Cub Swanson o espancou. É aí que a conversa termina.

“Algo que ele não conseguiu alcançar a 145 libras, ele fez aos 155 anos, onde se tornou campeão. Então, por que essa divisão é mais difícil do que a de que eu venho? Não encontro nenhuma lógica. E é por isso que eu disse que parece que ele não leu uma única página de um jornal.

Bem, isso foi péssimo. Um lindamente cronometrado dois de Manuel Torres. Infelizmente, não há muito o que sair, senão pisar na frente da mão traseira de um longo perfurador de força. – Drew Dober (@DrewDober) 30 de março de 2025

Por mais que eu amo a Cidade do México, isso me deu duas das minhas perdas mais embaraçosas da minha carreira, haha. Mas a comida e as pessoas ainda são as melhores. Estou feliz e saudável e animado por ficar em casa, pai por um tempo. – Drew Dober (@DrewDober) 30 de março de 2025

Manel Kape jogando sombra em Brandon Moreno.

É realmente engraçado quando esses lutadores (qualquer divisão) querem proclamar que eles têm o melhor “boxe no UFC”.

Honestamente, vocês não entendem nada sobre boxe. Apenas continue lutando !!! – Manel Kape موسى Manel Kape (@MANELKAPE) 30 de março de 2025

#UFC Os lutadores que perderam o peso deste ano são 1-6. Discriminação:

Favs: 0-4

Cães: 1-2#UfcMexico – Jed I. Goodman © (@Jedigoodman) 29 de março de 2025

O próximo oponente de Ignacio Bahamondes é melhor assistir ao F Out.

O irmão de Mike Malott brigando na NHL.

O UFC México foi um bom momento. Sei que algumas pessoas estão divididas no fator de entretenimento do evento principal, mas achei que era um pedaço agradável, encerrando uma noite muito sólida de brigas. Não tenho certeza se poderemos dizer a mesma coisa neste próximo sábado. Acho que veremos.

