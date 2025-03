Relatório da manhã: Ilia Topuria mira o Islã Makhachev por ‘mostrar sinais de medo’

Ilia Topuria está aumentando a conversa sobre o lixo.

No início deste ano, Topuria desocupou seu título de penas para subir para a classe de peso de 155 libras em busca de um segundo cinturão. Foi uma jogada chocante do lutador espanhol de 28 anos e que muitos fãs pensaram que Topuria estaria recebendo um título de título leve imediato.

Infelizmente para Topuria, isso ainda não aconteceu. O campeão leve e o lutador de libra por libra Islam Makhachev quer que Topuria ganhe um título leve, em vez de receber um apenas para subir, e Topuria parece não assim. Falando com os repórteres recentemente, Topuria, praticamente chamou Makhachev de galinha, pois os dois lutadores de dois quilos a libras continuam circulando um ao outro.

“Estou me preparando para o Islã Makhachev”, disse Topuria (H/T Alvaro Colmenero). “Todo o meu treinamento está focado no Islã ou Charles porque não vejo outros candidatos. Então, tenho esses dois nomes em mente. Nenhum deles quer intensificar.

“Eles dizem que os campeões lutam para quem quer que sejam instruídos e então dizem que ele é pequeno demais para lutar. Eu troco de peso, eles dizem que sou pequeno agora. Então eles dizem que ainda não ganhei. Bem, esses são sinais de medo, todos sabemos disso. Mas é normal, eu também ficaria assustado.”

Atualmente, Topuria é o lutador de libra por libra 2 número 2 no mundo no ranking global de MMA Fighting e ganhou o caça do ano honras por sua impressionante campanha de 2024. No entanto, Topuria tem apenas uma defesa do título em seu nome, o que significa que ele não é o tipo de campeão de reinício de longa data que normalmente é recompensado com fotos automáticas ao mudar de classes de peso.

Makhachev, enquanto isso, é atualmente o campeão mais longo do UFC, com quatro defesas de título bem-sucedidas, um recorde leve. Recentemente, ele enviou a substituição de notícias curtas Renato Moicano no UFC 311 em janeiro e falou com frequência sobre querer sua própria oportunidade de subir e perseguir um título em uma segunda categoria de peso.

Chamar.

Estou oferecendo Tommy Fury US $ 3 milhões para lutar comigo em 2025. O número é de US $ 4 milhões se ele puder entrar legalmente nos EUA. Vamos ver quem está escondendo quem. – Jake Paul (@jakepaul) 27 de março de 2025

Sean O’Malley acompanhando os memes mais recentes e pesquisando no Ashton Hall.

Magomed Ankalaev está chateado com Alex Pereira.

Ele chateado, eu o considero contra a gaiola, mas ele não está chateado quando eu quase nocauteie ninguém no mundo, obrigado, ganhou a próxima luta será Ko sob três rodadas – Muhammad Big Ankalaev (@ankalaevm) 27 de março de 2025

Cara, Kamaru Usman não lutou há anos.

Até a próxima.

Parece que Nathaniel Wood não está feliz por não ser classificado.

Não preciso de um homem atrás de um teclado para colocar um número ao lado do meu nome em onde ele acha que estou classificado. Eu sei como sou bom. pic.twitter.com/dlolr4xkkq – Nathaniel Wood (@TheProspectMMA) 27 de março de 2025

Homem envelhecido como um bom vinho.

Zac Pauga sabe.

Tome nota pessoal, é assim que você faz uma revisão contundente de uma performance de lutadores. Eu não acho que há uma coisa pior que você pode dizer sobre um lutador, mas Din disse isso com mais eloquentemente, 99% do que é lançado neste aplicativo https://t.co/dex3f5lczl – ZAC Rackets (@Zacral) 27 de março de 2025

É claro que acredito que o Islã Makhachev, o melhor lutador de libra por libra do mundo, tem medo de lutar contra alguém. Definitivamente, não é que ele já lutasse com o campeão de penas duas vezes e não quer fazer isso de novo, especialmente quando esse campeão dos pesos penas tem uma defesa do título em seu nome e resgatou sua classe de peso, em vez de se defender contra os numerosos candidatos ainda lá. Sim, é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho o poder do cérebro de uma batata cozida.

De qualquer forma, o UFC México deve ser um bom momento. Aproveitar!

