Relatório da manhã: Joe Rogan afirma que Alex Pereira lutou com mão quebrada, doença no UFC 313

Joe Rogan tem uma teoria sobre o motivo pelo qual Alex Pereira lutou em sua perda de luta pelo título no UFC 313.

“Poatan” derrubou seu cinto de peso pesado leve para Magomed Ankalaev após um desempenho apático de cinco rodadas que viu Ankalaev controlar a maior parte da ação. O famoso poder nocaute de Pereira não estava em lugar algum, ao ver sua sequência de três defesas de sucesso seguidas.

Durante um episódio do UFC London Fight Companion A experiência Joe RoganRogan afirma que ouviu Pereira ser prejudicada por uma lesão na mão e uma doença.

“Eles dizem que ele lutou com uma mão quebrada e norovírus contra Ankalaev”, disse Rogan em um comentário passageiro.

O norovírus é uma infecção que afeta o sistema gastrointestinal, geralmente causando vômitos, diarréia e desconforto estomacal. Pereira não falou publicamente sobre as doenças que possam estar afetando-o no pagamento de 8 de março e Rogan não ofereceu nenhum acompanhamento, embora tenha especulado se Pereira poderia estar lutando com muita frequência depois de ganhar três ataques de campeonato em 2024.

“Ele lutou com um dedo do pé quebrado antes”, disse Rogan. “Quando ele venceu Jiri Prochazka, ele tinha o joelho. Lembre-se de quando ele foi e ele caiu no final da luta, porque o joelho não o apoiava. Ele estava basicamente lutando em uma perna na primeira luta. Então ele faz uma cirurgia, acho que provavelmente é menisco, porque voltou rapidamente.”

Ankalaev entrou em seu desafio de título em uma faixa invicta de 13 lutas e usou uma abordagem tática de atacar Pereira, marcando o soco mais prejudicial da luta no segundo turno. Ele continuou a reivindicar uma decisão unânime e o título de peso pesado do UFC.

Rogan deu crédito total a Ankalaev por seu desempenho vencedor.

“Ankalaev e Pereira, segunda rodada [Pereira] é arrasado e ele não é o mesmo depois disso ”, disse Rogan.“ Muito mais defensivo depois disso. Vi um bom colapso da posição de Ankalaev contra Pereira, era um nível muito alto. Especialmente tirando a mão da frente, ele está fazendo esse movimento circular com a mão e tirando ângulos. ”

Não está claro o que vem a seguir para Pereira, o ex-campeão de duas divisões que rapidamente se tornou um dos atletas mais populares do UFC. Presumivelmente, uma revanche espera -o se ele quiser, mas o peso pesado leve não tem escassez de candidatos atuais para Ankalaev e Pereira provocou uma mudança para o peso pesado.

Pelo dinheiro de Rogan, ele está apostando Ankalaev-Pereira 2 acontece imediatamente.

“Eles vão correr de volta, tenho certeza”, disse Rogan. “Essa é a grande luta nessa divisão e se Pereira pode vir saudável. Mas ele é outro, ele é muito ativo.”

A parte legal da saga Cain Velasquez acabou por enquanto e fica claro que nem todos estão satisfeitos com o veredicto. Onde vocês estão todos nisso?

Além disso, as desculpas antecipadamente para nenhum relatório da manhã na quarta -feira estarão de volta na quinta -feira!

