Resultados de pesagem do UFC México: Ronaldo Rodriguez perde peso

O estrelato de Ronaldo Rodriguez acertou um pouco.

O popular lutador mexicano chegou ao limite de peso mosca das pesagens oficiais de sexta-feira para o UFC México, que acontece no sábado no Arena CDMX. Rodriguez pesava 127 libras, um quilo pesado (incluindo o subsídio de um quilo para uma luta sem título), enquanto o oponente Kevin Borjas chegou a 125 libras para sua luta de cartas.

A luta prossegue com um peso de 127 libras, com Rodriguez perdendo 20 % de sua bolsa como penalidade.

No evento principal, o duas vezes detentor de título Brandon Moreno e o recente desafiante Steve Erceg ganharam peso com sucesso, atingindo a marca do campeonato a 125 libras no ponto. Atualmente, Moreno está no 4º lugar no MMA Fighting Global Rankings, enquanto o ERCEG é classificado em 13º lugar.

Além de Rodriguez, os outros 25 lutadores que competem no sábado na Cidade do México ganharam peso com sucesso.

Veja os resultados oficiais do UFC México abaixo.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 19:00 ET)

Brandon Moreno (125) vs. Steve Erceg (125)

Manuel Torres (156) vs. Drew Good (155)

Kelvin Gastelum (186) vs. Joe Pyfer (185)

Raul Rosas Jr. (135) vs. Vince Morales (136)

David Martinez (135) vs. Saimon Oliveira (135)

Ronaldo Rodriguez (127)* vs. Kevin Borjas (125)

Prelims (ESPN2/ESPN+ às 16:00 ET)

Edgar Presidez (126) vs. CJ Vergara (126)

Jose Daniel Medina (186) vs. Ateba Gautier (186)

Christian Rodriguez (146) vs. Melquizael Costa (145)

Loopy Godinez (116) vs. Julia Polastri (116)

Rafa Garcia (155) vs. Vinc Pichel (156)

Jamall Emmers (145) vs. Gabriel Miranda (145)

Marquel Mederos (156) vs. Austin Hubbard (156)

*Rodriguez perdeu peso. Sua luta com Kevin Borjas prossegue como um peso de captura com Rodriguez perdendo 20 % de sua bolsa como penalidade