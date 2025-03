Resultados do UFC México: Moreno vs. Erceg

O MMA Fighting tem resultados do UFC México para o cartão de luta de Moreno vs. Erceg, blog ao vivo das quatro melhores lutas e mais do Arena CDMX na Cidade do México na noite de sábado.

No evento principal, o bicampeão do UFC Brandon Moreno se encaixa contra Steve Erceg em um concurso de peso mosca. Moreno venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Erceg está em duas lutas depois de vencer 11 concursos consecutivos.

Manuel Torres Battles atraiu Dober em um concurso leve no evento de cooperamento.

Confira os resultados do UFC México abaixo.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 19:00 ET)

Brandon Moreno vs. Steve Erceg

Manuel Torres vs. Drew bom

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer

Raul Rosas Jr. vs. Vince Morales

David Martinez vs. Saimon Oliveira

Ronaldo Rodriguez vs. Kevin Borjas

Prelims (ESPN2/ESPN+ às 16:00 ET)

Edgar Presideez vs. CJ Vergara

Jose Daniel Medina vs. Ateba Gautier

Christian Rodriguez vs. Melquizael Costa

Loopy Godinez vs. Julia Polastri

Rafa Garcia vs. I Pichel

Jamall Emmers vs. Gabriel Miranda

Marquel Mederos vs. Austin Hubbard