Revolta do Partido Republicano, enquanto Johnson enfrenta dor de cabeça sobre push para permitir que novos pais votem remotamente

Uma luta está surgindo entre os republicanos da Câmara sobre se permitir que novos pais no Congresso votem remotamente – uma questão politicamente explosiva que está ganhando força na câmara em um momento crítico para o presidente Mike Johnson.

Um grupo de hardliners do Partido Republicano da Casa Freedom Caucus organizou uma rebelião de curta duração na terça-feira no andar da Câmara, mantendo uma votação não relacionada ao exigir concessões da liderança do partido sobre uma medida de votação por procuração para novos pais que em breve chegarão ao chão para votação, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões.

Entre as demandas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, estava os líderes do partido aumentarem o limiar para futuras petições de alta para dois terços da casa, tornando-os mais difíceis para a luz verde-e pedir que os líderes do Partido Republicano ainda não descartassem.

A divisão sobre a votação por procuração está ocorrendo não apenas na conferência do Partido Republicano da Câmara, mas no próprio Caucus da Casa. O principal patrocinador republicano da proposta de votação por procuração é a deputada Anna Paulina Luna, que é uma das únicas mulheres membros do Caucus da liberdade.

Vários membros da Casa Freedom Caucus se recusaram a apoiar o voto processual no chão, porque queriam que os líderes do partido bloqueassem o impulso para permitir a votação por procuração para novos pais, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões. Depois que a votação inicialmente pareceu estar em risco de falhar, os membros suficientes do Partido Republicano acabaram apoiando a medida não relacionada para que o voto fosse bem -sucedido, embora não estivesse claro qual contrato foi feito, se houver.

Também não está claro se a proposta da Freedom Caucus de mudar as regras do Partido Republicano da Câmara sobre petições de alta teria os votos. Também seria altamente incomum alterar as regras no meio do ano.

Mas no momento em que prenuncia uma luta feia de chão, pois a casa deve retirar a resolução do deputado democrata do Colorado e do deputado Brittany Pettersen já na próxima semana. A congressista está forçando a votação usando um método relativamente incomum conhecido como petição de alta, que permite que os legisladores de classificação forcem suas próprias medidas ao andar, se conseguirem que outros 217 membros o apoiem. A manobra raramente é bem -sucedida, então o fato de ter cruzado o limiar crítico é notável – e um sinal de apoio bipartidário ao impulso – mas é visto como indo contra a liderança do Partido do Partido Republicano.

“Temos preocupações sobre qualquer coisa que traria a votação por procuração para a Câmara”, disse a repórteres do deputado Andy Harris, presidente do Freedom Caucus.

A medida ressalta o imenso poder que qualquer legislador tem sobre questões que chegam ao chão em uma das menores maiores da história da história. Apenas um punhado de hardliners do Partido Republicano foi capaz de impedir os planos dos líderes do partido de aprovar uma regra de rotina no chão e forçá -los a uma discussão sobre suas próprias demandas. E Johnson está enfrentando essas minúsculas margens em um momento de alto risco para o Partido Republicano da Câmara e para o presidente Donald Trump, pois o partido pretende muscular pela agenda da Casa Branca nos próximos meses.

A questão da votação por procuração-embora procedimento-é uma batalha de alta intensidade entre os muitos institucionalistas da Câmara, inclusive no Freedom Caucus. Enquanto muitos republicanos, incluindo o próprio Johnson, votaram repetidamente por procuração durante a pandemia, muitos deles discutiram em discursos de piso e em processos judiciais que é uma prática inconstitucional.

“Olha, sou pai. Sou a família”, disse Johnson a repórteres na terça-feira de manhã. “A votação por procuração, na minha opinião, é inconstitucional”, disse ele, argumentando que isso poderia levar a uma ladeira escorregadia na qual os membros estão “todos votando remotamente, por IA ou algo assim”.

Em uma reunião de portas fechadas com sua conferência na manhã de terça-feira, Johnson deixou claro que se opõe firmemente à resolução. Pelo menos um membro do Partido Republicano interpretou suas observações para significar que ele iria chicotear fortemente seus membros para se opor à resolução.

Não está claro se Johnson vencerá a luta.

Luna convenceu outros 11 republicanos a apoiar a petição de alta, em um raro desafio da liderança do partido. E pelo menos dois legisladores do Partido Republicano deverão apoiar a medida no chão, Jeff Van Drew e Tim Burchett, de acordo com pessoas familiarizadas com seu pensamento. Esses votos – assim como o caucus democrata completo – seriam suficientes para mudar as regras da Câmara em uma substituição dramática da autoridade de Johnson.

E a própria Luna está indo atrás de Johnson, chamando -o para seus próprios votos que ele lançou remotamente, antes de argumentar que era inconstitucional.

“O orador Johnson é um homem gentil e seu coração está no local certo, mas ele está errado ao votar por procuração para novos pais”, escreveu ela no X. “Aqui estão alguns documentos que mostram -lhe votando por procuração no 117º Congresso, em dezembro de 2022!