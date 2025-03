Rick Pitino Mystery Fan recebe US $ 200 mil pornôs oferecem para se revelar

O fã do Novo México não identificado que o internet está em chamas é domingo à noite – quando apareceu atrás de Pitino, enquanto a transmissão da TNT mostrou -o nas bancas aplaudindo é seu filho, o treinador do Lobos Richard Pitino Contra o estado de Michigan.

“Se eu fosse Rick, teria me virado e fez uma oferta que ela não poderia recusar”, vice -presidente da Camsoda Daryn Parker Disse. “Recém -saído do castelo contra o Arkansas é sábado, tenho certeza de que esses Knockers eram uma visão para os olhos doloridos. Falando de olhos, os seios dessa mulher certamente caem nossa atenção ontem, e gostaríamos de trazer a Heeronone on Platform Hero on Garre Aproveite seus dois presentes.