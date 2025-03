Rodrigo Huescas com problemas na Dinamarca por excesso de velocidade

O jogador de futebol liderou 111 km/h em uma área de 50 km/h na Dinamarca e poderia até passar 20 dias na prisão.

A defesa mexicana Rodrigo Huescas foi sancionado pelas leis de Dinamarca Porque ele violou as leis de trânsito. Através de uma declaração, o Federação de futebol mexicano Ele informou que o jogador que joga no Fc Copenhague Ele enfrentará a justiça dinamarquesa pelo fato, no final de abril, eles removeram a carteira de motorista e podem terminar 20 dias em prisão incondicional.

Por sua parte, o FC Copenhague Ele informou que “a condução perigosa assume que Rodrigo Huescas é acusado de dirigir imprudente. Tanto Huescas quanto o FC, portanto, Copenhague está esperando por uma frase específica”.

“O lado direito mexicano violou as leis de trânsito. A sanção é a perda de sua carteira de motorista, bem como 20 dias de prisão incondicional após exceder o limite de velocidade. Huescas levou a 111 km/h em uma área de 50 km/h ”, lê em uma declaração do Fmf, que mais tarde esclareceu que a frase pode estar apenas em uma multa após o julgamento.

Huescas Ele emitiu comentários sobre a situação e aceitou seu erro, além disso, ficou claro que deveria ser um modelo devido à sua imagem pública, então ele se desculpou àqueles que podiam se sentir afetados.

“Cometi um grande erro e peço desculpas por ter demonstrado um julgamento tão ruim. Lamento muito e aceito as consequências sem hesitar. Nós, os jogadores, somos modelos para continuar para as gerações futuras, e desta vez não cumpriam essa responsabilidade”, disse ele Rodrigo Huescas.

“É inaceitável que você não cumpra a lei e, ao mesmo tempo FC Copenhaguevocê tem a grande responsabilidade de mostrar a maneira de seguir e agir corretamente, e Rodrigo foi claramente informado disso “, acrescentou o diretor esportivo do clube dinamarquês, Sune Smith-Nielsen.

Por sua vez, o Copenhague Ele condenou o fato e disse que “é completamente inaceitável não respeitar a legislação dinamarquesa e que, como um jogador de futebol do FC Copenhagueele tem uma grande responsabilidade de dar o exemplo e agir corretamente. ”

Da mesma maneira, nem o clube dinamarquês nem o jogador mexicano darão mais comentários e apontaram que o endereço e a equipe técnica de Seleções nacionaisliderado Javier Aguirre y Rafael MárquezEles foram informados pelo próprio jogador.