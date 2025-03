Ryan Bader explica a decisão de dividir com a PFL, aberta a potencial reunião do UFC para lutas finais

Ryan Bader sabia que era hora.

Faltando mais de um ano desde sua última aparição no PFL depois que ele conseguiu um papel de apoio na próxima biografia de Mark Ker A máquina de esmagamentoo campeão dos pesos pesados ​​do Bellator não tinha certeza de quando ele iria competir novamente. Isso abriu a porta para uma conversa com a promoção sobre se separar como amigos. Embora seja raro que um lutador e uma organização decidam se separar sem algum tipo de má vontade entre eles, as promessas mais Bader não há absolutamente nenhum sangue ruim com o PFL depois de terminar seu relacionamento com a promoção, apesar de ainda ter uma luta sob o contrato.

“Provavelmente foi mais o meu acordo”, disse Bader ao MMA lutando sobre sua decisão de deixar a PFL. “Estou em uma posição em que sou o campeão dos pesos pesados ​​do Bellator. É meio estranho com eles absorvendo, quem é quem, quem é o campeão, e todo esse tipo de coisa e depois eles têm seus torneios.

“Para mim, eu apenas senti que vai demorar um pouco [before I fight again]é meio claro, então tivemos uma boa conversa com eles e decidimos seguir nossos próprios caminhos separados. Ficamos felizes com o resultado. Eles foram ótimos para nós, e eu tive uma explosão absoluta com essa corrida no Bellator. Vou olhar para trás com muito carinho nisso. ”

Bader sofreu uma perda em sua única aparição no PFL depois que ele caiu para Renan Ferreira em fevereiro de 2024 em uma luta que determinou quem acabaria enfrentando Francis Ngannou em sua estréia promocional.

Não demorou muito para que a luta tenha acabado com o fato de Bader ter uma ligação inesperada sobre potencialmente entrar A máquina de esmagamento filme em que ele estrelará ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson e a Academy Nominee Emily Blunt.

Depois que ele conseguiu esse papel, Bader passou os próximos meses filmando essa produção e apreciou que o PFL lhe permitiu esse tempo e oportunidade quando ele ainda era contratualmente obrigado a eles.

“Com esse filme, eles foram ótimos, eles eram como fazer o que você gosta, estaremos aqui depois”, disse Bader. “Fiquei realmente feliz por termos chegado a um acordo depois, e eles me fizeram feliz. Apenas uma dessas coisas. Sempre terei boas coisas a dizer sobre essas duas organizações. Estamos todos bem aqui.”

Embora houvesse algumas razões pelas quais Bader decidiu se dividir com a PFL, talvez um dos maiores fatores de determinação tenha desistido de seu lugar no esporte agora.

Aos 41 anos, Bader entende que não tem muito tempo antes da aposentadoria, e ele não estava tão interessado em ingressar em um torneio PFL. Acrescente a isso, ele não tinha certeza de quais confrontos poderiam estar disponíveis para ele que não acabariam como uma revanche em potencial, considerando que Bader já passou por muitos dos principais pesos pesados ​​que anteriormente competiram no Bellator.

“Eu senti que não tinha mais uma tonelada para provar”, disse Bader. “Para mim, eu amei meu Bellator Run. Foi muito divertido, mas mesmo assim éramos uma espécie de reciclagem. Eu meio que senti que o mesmo tipo de rota. Os torneios são meio estranhos, porque minha bolsa é muito dinheiro, e ninguém realmente não quer que eu não seja uma opção. Eu não quis que eu não tenha sido, mas eu não quis que eu não tenha sido uma opção. Eu não tenho uma opção, mas eu não tenho uma opção, mas eu não tenho uma opção, mas eu não tenho uma opção, mas eu não tenho uma opção, mas eu não tenho uma opção, mas eu não a que eu não tenha sido uma opção. O filme, que foi durante todo o verão e depois não luta há um tempo.

“Para mim, foi apenas um momento perfeito. Isso levou isso a desconhecido, mesmo que eu esteja em um desconhecido diferente, posso meio que dirigir para onde estou indo. Estamos felizes para onde estamos. Eu me diverti muito nessas organizações. Vamos ver o que a seguir. Acredito que haverá algo a seguir, pelo menos mais um.”

Agora que ele é um agente livre pela primeira vez desde 2017, quando deixou o UFC e assinou com o Bellator, Bader sabe que haverá opções disponíveis para ele.

Assim como deixar o PFL agora, Bader não saiu do UFC sob termos ruins e ele sempre manteve um bom relacionamento com a organização, que incluiu um retorno ao seu antigo campo de pisoteamento em O lutador final Quando ele ajudou Michael Chandler enquanto treinava a competição de reality show.

Então, é possível que Bader potencialmente retorne ao UFC para as lutas finais de sua carreira?

“Meu gerente e eu definitivamente conversamos sobre como seria legal voltar para mais uma luta”, disse Bader sobre o retorno ao UFC. “Termine uma carreira lá onde começou. Como eu disse, estamos definitivamente abertos. Há muitas oportunidades legais também com este filme, mesmo indo para a coisa de Rizin/Japão. É aí que a mesma arena é onde a maior parte desse filme se baseava. Obviamente, o Coleman e ele venceu lá, isso e isso, que seria um ângulo legal também. O UFC seria um Angle fresco.

“Mas no meu lugar agora, eu quero lutar mais quatro vezes? Não. Perspectiva dos negócios do lado deles, seria quase como um tipo de despedida de acordo, uma ou duas lutas.”

O UFC não é a única opção disponível para ele. Bader disse que a tinta mal seca em sua libertação da PFL antes de já estar em campo de potenciais pretendentes.

“Estou deixando tudo aberto agora”, disse Bader. “Na verdade, estamos conversando com Rizin agora um pouco. Eles nos contataram imediatamente e têm algumas coisas legais potencialmente com eles. Estou aberto a lidar com o UFC Fight Pass, talvez um possível acordo de boxe, coisas divertidas.

“Fui concorrente a minha vida inteira e tentando ser o melhor. De luta livre, luta colegiada, entrando no MMA, Ultimate Fighter20 lutas no UFC para o Bellator e minha mentalidade sempre foi vencida. Basta ganhar e cuidar de si mesmo. ”

Mais do que tudo, Bader só quer aproveitar suas lutas finais antes de chamá -la de carreira, para que ele não esteja pressionando a si mesmo para caçar títulos ou os 10 principais adversários.

Bader escalou e conquistou essas montanhas muitas vezes antes, então agora ele está apenas procurando voltar à ação, sabendo que a areia na ampulheta está quase fora.

“Então, eu quero ter algo surgir onde é divertido e posso sair e ser assim é divertido”, disse Bader. “Eu tenho que treinar talvez por uma última vez para uma briga e tenha essa sensação de entrar em uma gaiola. Colocando o trabalho para obter um resultado e ter esse sentimento depois que você realizou algo, especialmente com uma vitória. Não há melhor sentimento.

“Eu realmente não estou colocando um número [on how many fights left]. Depende de oponentes e oportunidades. Como eu disse, sempre vou ser competitivo. Eu não quero ser como se eu estivesse indo para outra corrida em algum lugar para um título ou algo assim. Estou procurando talvez mais uma luta legal, talvez se for algo que você não pudesse recusar e fazer mais dois. Mas, como eu disse, minha estrutura mental, se eu tiver uma briga, vou lá para vencer, mas é uma mentalidade diferente do que eu tinha antes. Eu tenho que ganhar este título. Eu tenho que manter este título. É meio libertador. Financeiramente também tem que fazer sentido. Já tivemos algumas coisas sobre a nossa mesa que é muito interessante, e temos algum tempo e meio que vamos a partir daí. ”