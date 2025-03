Santi Gimenez falhou na derrota criminal por Milão contra Napoli

O mexicano começou no banco e não conseguiu aproveitar a oportunidade do local.

Ele Nápoles superou neste domingo em Milão (2-1) Em um partido dominado até os últimos bares de Antonio Conte, vencedores em um duelo absoluto para manter a candidatura ao ‘Scudetto’, facilitado por um erro do mexicano Santiago Gimenez Dos onze metros de uma ação que poderia abrir a partida a par, mas isso deixou os milanistas ainda mais distantes da próxima Liga dos Campeões.

Ele Milão continua em outono livre e o Nápolescom muitas opções para elevar o título no final da temporada. Em uma partida vital para ambos, o contemp Gimenez No banco, ele reagiu tarde demais. O ‘Campeão’ já é uma utopia, com 9 pontos em que 8 dias estão faltando.

Santi Gimenez falhou em uma penalidade por Milão contra Napoli na série A. Getty Images

A realidade é que o Milão Ele deixou muito a desejar Nápoles Ele mostrou novamente que é uma equipe trabalhada em mil maravilhas. Apenas dois minutos foram necessários para encontrar a fraqueza ‘Rossonera’ em uma jogada claramente trabalhada. Bola atrás de Theo Hernández e Pavlovic. Politano se tornou um espaço muito fácil e atirou em Maignan. A peça marcou o início do duelo.

A dinâmica foi instalada. Ele Milão Lento, previsível. Ele Nápolesbastante pelo contrário. E em questão de alguns minutos, a segunda punição chegou, merecia em qualquer caso por ambas as partes. Em uma saída ruim ‘Rossonera’, o Nápoles Ele encontrou Lukaku dentro da área. Onze objetivos e nove assistências para o belga, silencioso, mas fundamental para o bom trabalho dos parceiros.

Ele se arrependeu de ter deixado Rafael Leao fora de onze e deu -lhe o intervalo. Ele Milão Ele notou a entrada de sua estrela, seu jogador mais perigoso. Transbordamento e significado nos ataques que estavam gradualmente prejudicando até um passe na profundidade para Theo, seu melhor aliado na asa esquerda, que terminou em uma penalidade foi inventada. A opção teve o Milão Para abrir o duelo, mas Gimenez Ele perdeu os onze metros.

Ele não parou em seus esforços, mas a reação estava atrasada. Jovic encontrou o objetivo em 84 e o Milão Ele atacou o épico com ataques constantes. Ele Nápoles Ele sorriu águas e resistiu ao possível até que o árbitro lhe permitisse celebrar uma vitória merecida.

Ele Nápoles Conte é 3 pontos do líder na ausência de 8 dias, mas apenas joga uma competição. Inter três. E o Milãoapesar de sua grande final de luto, é nono, 5 pontos na Europa e 9 de um ‘campeão’ que é praticamente impossível.