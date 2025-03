Santi Gimenez responde a Martino: “Eu tenho total gratidão”

O atacante mexicano enfatizou que o treinador considerou o combinado mesmo sem ser um iniciante em Cruz Azul e que ele entende por que sua exclusão para o Catar 2022

O atacante Santiago Gimenez Ele indicou que tem um total obrigado ao treinador Gerardo Martinoporque era a primeira figura no banco do Seleção nacional mexicana que confiavam em suas habilidades, embora ele não fosse um titular em Cruz Azul Nos “18 ou 19 anos”, e não mantém nenhum sentimento negativo por estar fora da sua lista para o Copa do Mundo Catar 2022.

“Eu tenho um total obrigado, uma total admiração. Ele foi o primeiro a me levar ao Seleção nacional mexicana. Tendo 18 anos ou 19 em Cruz Azulsem ser uma manchete indiscutível, ele confiou em mim, ele me levou, ele me moldou. “

Os valores de Santiago Gimenez jogam ao lado de Raúl Jiménez. ESPN

“Eu simplesmente agradeço a ele. E então, a decisão que ele tomou; são decisões que os técnicos têm que tomar. Houve uma frase que dizia Javier Aguirre Em uma conferência de imprensa outro dia: que nenhum técnico vai querer dar um tiro no pé. O ‘Tata’ achou que era a melhor opção naquele momento e você precisa respeitar as decisões “, disse ele em entrevista a ESPN.

Sobre o patrocínio da empresa de tecnologia de honra chinesa, Santiago Gimenez Ele disse “muito empolgado” e comparou a assinar com um novo clube.

“Estou muito empolgado, muito empolgado. É como entrar em um novo clube, mas obviamente na parte da imagem. É uma marca que tem meus valores e o produto que me deu apenas por causa da inteligência artificial que já trabalhei.

Como está a relação entre Gimenez e Jiménez?

Santiago Gimenez Ele também falou sobre o relacionamento com o qual mantém Raúl Jiménez Como parceiro no Seleção nacional mexicana E ele considera isso como um “exemplo vivo” de luta para avançar, assim como um modelo a seguir.

“Raúl Jiménez É um exemplo vivo que você deve sempre lutar, como você avança. Lembro -me disso, recentemente, as pessoas ‘mortas’; Ele sabia como ficar quieto e continuar trabalhando. Raúl Jiménez conhecia as habilidades que ele tem e uma das coisas que tomo como exemplo é exatamente essa certeza de quem ele é e do que ele pode fazer. “

“Falando futebol, aprendendo muitas coisas como a tranquilidade para tomar decisões e jogar; não perde bolas, é um ‘9’ muito completo ‘9’ Raúl Jiménezmais do que futebol, como ele lutou para avançar. Eu acho que é uma inspiração para eu e os jovens “, disse ele.